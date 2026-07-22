Perú.- Seguridad energética avanza en Perú con inversiones que ampliarán el acceso a servicios

Andina/Destacan Avances Para Consolidar

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, destacó que el Perú cuenta con una cartera de inversiones y proyectos estratégicos que permitirán consolidar al país como un actor clave en la transición energética global, fortalecer la seguridad energética del país y ampliar el acceso a servicios básicos para miles de familias, permitiendo impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible del país.

En entrevista en el programa Tierra Adentro, remarcó que, durante esta gestión de transición, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha priorizado el desarrollo articulado de los sectores Minería, Electricidad e Hidrocarburos como pilares para el crecimiento sostenible del país.

"Si generamos desarrollo, tenemos que garantizar la energía en estas localidades y, lo más importante, garantizar menos contaminación ambiental", afirmó.

Minería

Sobre la minería, el titular del Minem explicó que este sector representa el 12% del Producto Bruto Interno (PBI), genera alrededor de 280,000 empleos directos y ha permitido ejecutar inversiones por más de 2,600 millones de dólares, además de transferir 4,121 millones de soles por concepto de canon y regalías a los gobiernos regionales y locales.

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En referencia al proyecto Tía María señaló que su gestión deja encaminadas las autorizaciones correspondientes para su desarrollo. Subrayó que esta iniciativa constituye un modelo de minería sostenible.

Asimismo, resaltó que el Perú, gracias a su condición de país polimetálico, cuenta con una cartera de 66 proyectos valorizados en más de 64,000 millones de dólares, distribuidos en 19 regiones, y que estas inversiones posicionarán a nuestro país como un actor estratégico en el suministro mundial de minerales críticos, esenciales para impulsar la transición energética, el desarrollo tecnológico y la producción de energías limpias.

Hidrocarburos

En el subsector Hidrocarburos, indicó que el programa Bonogas, del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), ha permitido que más de 1.7 millones de hogares, en 10 regiones del país, accedan al gas natural, contribuyendo a mejorar la economía familiar y usar energía más limpia.

Asimismo, indicó que se viene impulsando la adenda para llevar este energético a las regiones del centro y sur, así como la implementación de la redundancia en el gasoducto del sur.

Electricidad

En el ámbito eléctrico el ministro indicó que la aprobación del marco normativo para la implementación de medidores inteligentes, herramienta que permitirá modernizar el sistema eléctrico a nivel usuario.

Asimismo, informó que el Minem viene ejecutando nueve proyectos de electrificación rural en regiones como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Piura y Puno, contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo económico y social de las localidades.

Ayasta sostuvo que esta transformación tecnológica contribuirá a mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de atención ante interrupciones y hacer más eficiente la operación del sistema eléctrico. Asimismo, señaló que la incorporación de tecnologías eólicas y solares permitirá garantizar el suministro de energía las 24 horas del día en localidades alejadas.

El titular del Minem destacó que su gestión deja encaminadas importantes acciones para asegurar la continuidad de las inversiones energéticas y mineras en el país; por ello, hizo un llamado para fortalecer el trabajo articulado entre entidades públicas a fin de garantizar la seguridad energética, diversificar la matriz energética y consolidar un crecimiento económico sostenible en beneficio de todos los peruanos.

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