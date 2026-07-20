Seis de cada 10 peruanos planea gastar entre S/ 100 y S/ 600 en Fiestas Patrias

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Aunque las Fiestas Patrias continúan siendo una de las temporadas de mayor dinamismo para el comercio, este año los consumidores llegan con una actitud más cautelosa frente a sus finanzas. Más que reducir el consumo, buscan gastar con mayor criterio.

Así lo revela un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), que identifica un consumidor más racional, sin dejar de lado las celebraciones.

-BCR: exportaciones peruanas crecieron 38.9% en mayo y superaron los US$ 9,400 millones

Uno de los principales indicadores de este comportamiento es el destino previsto para lagratificacióno aguinaldo.

El 39% de los encuestados afirma que priorizaría el ahorro, mientras que el 26% destinaría ese dinero a viajes o turismo y otro 26% al pago de deudas.

“No observamos un consumidor que haya dejado de consumir, sino uno que está priorizando mejor sus recursos. En Fiestas Patrias, la celebración se mantiene, pero las decisiones de gasto son más selectivas: se busca ahorrar, cuidar el presupuesto y elegir marcas o productos que tengan mayor sentido para el consumidor”, explicó Claudio Huamán, director del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL.

La investigación muestra que el gasto durante Fiestas Patrias se mantiene contenido.El 34% de los encuestados señala que suele destinar entre 100 y 300 soles para sus celebraciones, mientras que el 26% gasta entre 300 y 600 soles. En tanto, un 13% afirma que no realiza un gasto especial durante esta campaña.

A ello se suma un comportamiento que sigue caracterizando al consumidor peruano: labaja planificación. El 40% reconoce que no organiza con anticipación sus actividades porFiestas Patrias, mientras que el 24% comienza a hacerlo apenas una semana antes. Esto concentra buena parte de las decisiones de compra en los días previos a la celebración y representa una oportunidad para el comercio y el retail.

En un escenario donde el consumidor analiza con mayor cuidado en qué gastar, las marcas nacionales mantienen una conexión importante con el público. El 49% de los encuestados manifiesta tener una muy alta afinidad con las marcas peruanas y otro 35% una alta afinidad.

Además, el estudio muestra que el origen de una marca ya no es suficiente para generar identificación. Para los consumidores, una marca es percibida como peruana principalmente cuando incorpora diseños inspirados en la cultura nacional (62%), utiliza insumos peruanos (56%) y desarrolla acciones de responsabilidad social en comunidades del país (32%).

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });