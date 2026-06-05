Seis recomendaciones para impulsar tu desarrollo profesional en tiempos de incertidumbre

Archivo - Jóvenes ejecutivos o trabajadores. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Últimamente se observa mucha ansiedad en las personas así como preocupación por diversas situaciones. Y es que vivimos tiempos de incertidumbre: el mundo atraviesa guerras, tensiones sociales e indecisiones económicas que generan ansiedad colectiva.

Frente a este escenario, Mónica Berger, consultora y master coach de LHH Perú, brinda seis recomendaciones desde el coaching ejecutivo para manejar la incertidumbre, y mantenerse firmes, productivos y enfocados en nuestro desarrollo profesional:

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1. Enfócate en lo que depende de ti. No podemos controlar todo lo que sucede fuera de nosotros, pero sí en cómo respondemos a eso que sucede. Reconocer que la incertidumbre existe es el primer paso para gestionarla.

2. Mantén la mirada en el presente. El futuro puede ser incierto, pero el presente es el lugar donde realmente puedes actuar. Enfócate en las acciones concretas que puedes realizar hoy. Eso te devuelve esa sensación de control y de dirección que necesitas. Liderar en el presente es la mejor manera de prepararte para el futuro.

3. Conéctate con tus fortalezas. Haz una pausa y recuerda cuáles son tus habilidades, tus recursos internos y tus logros. Eso te dará confianza para enfrentar el presente y luego lo que venga.

4. Cuida tu comunicación. En tiempos inciertos, la claridad y la transparencia generan confianza. Sé honesto con tu equipo, con tus colegas y sobre todo contigo.

5. Sé resiliente. La resiliencia nos permite aprender de las dificultades y salir fortalecidos de ellas. Busca espacios de apoyo, que te permitan reflexión y aprendizaje.

6. Respira. Aunque parezca extraño, nos hemos olvidado de respirar. Vamos por la vida a un ritmo acelerado, que muchas veces no es el nuestro, sin tomar conciencia de cuál es nuestro ritmo para respirar. Te recomiendo hacer pausas para respirar. También es recomendable dar una vuelta a la manzana para volver a conectarte desde tu centro, desde tu lugar de armonía, de paz.

“Ten en cuenta estas recomendaciones para transitar por la incertidumbre con mayor serenidad y lograr convertirla en oportunidad”, enfatizó.

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