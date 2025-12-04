Senace acelera la certificación ambiental y garantiza predictibilidad para el 2026

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) anunció su compromiso de reforzar los espacios de diálogo y retroalimentación durante todo el 2026,. - Andina/Cortesía

Lima 4 Dic. (ANDINA) -

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) anunció su compromiso de reforzar los espacios de diálogo y retroalimentación durante todo el 2026, para brindar información transparente y oportuna, con la firme convicción de fortalecer los procesos de evaluación ambiental.

Este año, la entidad concluyó exitosamente su ciclo de reuniones de retroalimentación con actores clave de los subsectores Transportes, Minería, Hidrocarburos y Electricidad.

Estos encuentros sirvieron para presentar los resultados de gestión y la política de puertas abiertas, y cimentaron la estrategia de la entidad para el 2026, enfocada en la transformación digital, la eficiencia, la participación ciudadana efectiva y optimización de plazos en los procesos de evaluación ambiental, sin comprometer su rigurosidad y calidad técnica.

"La certificación ambiental no es un obstáculo, es un requisito fundamental de competitividad y seguridad jurídica para el Perú. Por ello, nuestro compromiso es claro: garantizar la predictibilidad y certificar inversiones ambiental y socialmente sostenibles”,señaló la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo.

Un eje central de las reuniones fue la presentación de las nuevas iniciativas digitales que buscan optimizar el proceso de certificación ambiental, como el Portal de Uso Compartido de Línea Base, el Portal de Criterios Técnicos de Evaluación Ambiental y el Simulador de Clasificación de Proyectos de Inversión. Asimismo, el plan de transformación digital con uso de inteligencia artificial.

Los representantes de titulares y consultoras conocieron de primera mano el manejo y el objetivo de estas herramientas que representan un salto cualitativo en el proceso de certificación ambiental en el país.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, con autonomía técnica, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.