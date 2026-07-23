Senace aprobó expedientes por más de US$ 12,000 millones en la primera mitad del año

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

¡Logros y proyección positiva! El Senace aprobó 107 expedientes de grandes proyectos en la primera mitad del año por más de 12,000 millones de dólares en nuevas inversiones sostenibles, que sostendrán el crecimiento económico protegiendo al ambiente, y generarán desarrollo y progreso en las regiones.

La proyección de resultados al concluir el 2026 es superar los 20,000 millones de dólares, cifra inédita para la entidad, señaló elSenace.

Indicó quela actual gestión iniciada en el 2024 se sostiene en tres ejes: modernización del proceso de certificación ambiental, innovación tecnológica con Inteligencia Artificial y fortalecimiento institucional. Así consolida un modelo de evaluación con altos estándares técnicos, transparencia y participación ciudadana efectiva.

Como resultado, continuó, en el 2026 se redujeron tiempos de evaluación hasta en 48% en Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), hasta 43% en Igapro y 52% en Evaluaciones Preliminares, preservando el rigor técnico.

Estos instrumentos son claves para dar viabilidad ambiental a proyectos que aportan al crecimiento económico, desarrollo de nuevas obras y cierre de brechas sociales.

“Este año asumimos la evaluación ambiental de los subsectores Industria y Comercio Interno, EIA-sd de Transportes, y Pesca. De acuerdo con el D.S. N° 009-2026-Minam y con el cronograma establecido en el D.S. N° 006-2025-Minam, se incorporarán Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia, Educación y Turismo”, anotó la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo.

"Estos resultados demuestran que es posible acelerar las inversiones sostenibles sin renunciar al rigor técnico ni a la protección del ambiente. Nuestra meta es superar los 20,000 millones de dólares al cierre del año, consolidando un Senace más moderno, eficiente y al servicio del desarrollo sostenible del país", afirmó.

En gestión social la articulación regional fortaleció capacidades de 1,400 personas, entre funcionarios, líderes sociales y actores clave del desarrollo territorial, mediante 38 actividades.

En participación ciudadana este año se realizaron 76 talleres y 26 audiencias públicas, con 7,300 participantes. Se cumplieron 151 actividades de prevención de conflictos con más de 1,270 personas. Asimismo, ocho aulas interculturales como espacio de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones afines.

Tecnología, eje de gestión

Silvia Cuba Castillo destacó que en el 2026 se crearon nuevas herramientas que fortalecen la evaluación ambiental, como el Portal de Inversiones Sostenibles, Chatbot IA de Bianca, Portal de Criterios Técnicos, Portal de Uso Compartido de Línea Base, Simulador de Clasificación de Proyectos, Plataforma de Estandarización de Impactos y Medidas Ambientales, entre otros.

Nació Naya como asistente virtual disponible 24 horas. La transformación digital optimiza y simplifica procesos mediante el ecosistema de 15 aplicaciones inteligentes interconectadas, para generar alertas, predicción de área de influencia y análisis de documentos.

Se introdujeron nuevas funcionalidades en la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA. Y para acercarnos más a la ciudadanía se lanzó el canal de atención de WhatsApp 994925317, disponible las 24 horas para consultas rápidas y orientación.

“Con excelencia técnica, participación ciudadana y transparencia, seguimos aportando al crecimiento del Perú”, anotó Silvia Cuba Castillo.

Sobre el Senace

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público especializado, con autonomía técnica, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.