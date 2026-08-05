Senace aprueba mejoras operativas para el Terminal Portuario de Salaverry

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que permitirá modificar la zona de vertimiento del material de dragado del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, una medida orientada a optimizar las operaciones de mantenimiento de esta infraestructura portuaria mediante una inversión sostenible de 4.5 millones de dólares.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución Directoral Nº 00079-2026-SENACE-PE/DEIN, del 31 de julio de 2026, para el proyecto presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A., ubicado en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad.

La modificación consiste en reemplazar la Zona de Vertimiento 3 (ZV3) por la Zona de Vertimiento 4 (ZV4), que permitirá disponer hasta 3 millones de metros cúbicos de material dragado al año, proveniente de las labores de mantenimiento del terminal portuario. Según el Senace, esta nueva zona ofrece mejores condiciones técnicas y ambientales, favoreciendo una mayor eficiencia en las operaciones de dragado.

El ITS aprobado contó con las opiniones técnicas favorables de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

El Informe Técnico Sustentatorio es un instrumento de gestión ambiental que permite aprobar modificaciones o ampliaciones de proyectos de inversión cuyos impactos ambientales son no significativos o que incorporan mejoras tecnológicas, sin alterar las condiciones ambientales previamente evaluadas.

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