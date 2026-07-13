Senace asume la evaluación de estudios ambientales del subsector Pesca y Acuicultura

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Desde este lunes 13 de julio, el Senace asume la función de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los grandes proyectos de inversión del subsector Pesca y Acuicultura, con lo que garantiza las inversiones sostenibles en el país.

Mediante la Resolución Ministerial N.° D000208-2026-MINAM, se oficializó la culminación del proceso de transferencia de funciones del referido subsector del Ministerio de la Producción (Produce) al Senace. Esta medida amplía las competencias de la entidad y fortalece una evaluación ambiental eficiente y transparente, basada en criterios técnicos y legales.

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En ese sentido, el Senace evaluará los EIA-d, sus actualizaciones y modificaciones, los informes técnicos sustentatorios, las solicitudes de clasificación, la aprobación de términos de referencia, los planes de participación ciudadana y otros procedimientos vinculados.

Asimismo, el Senace administrará el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales y los registros de certificaciones ambientales del subsector, los cuales serán incorporados al Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales y al Registro Nacional de Consultoras Ambientales del Senace.

Con la entrada en vigor de esta resolución, el Senace consolida su rol como autoridad especializada en certificación ambiental de los principales proyectos de inversión, contribuyendo a generar confianza en los procesos de evaluación ambiental y al desarrollo sostenible del Perú.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público especializado, con autonomía técnica, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.

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