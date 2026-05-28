Senace proyecta superar los US$ 20,000 millones en certificaciones ambientales este año

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) proyectó superar este año los 20,000 millones de dólares en certificaciones ambientales aprobadas impulsadas principalmente por proyectos mineros y de infraestructura en distintas regiones del país.

Así lo informó la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba, durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, donde destacó que la entidad viene reduciendo los plazos de evaluación gracias a procesos de modernización institucional e incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

“Este año vamos a superar los 20,000 millones de dólares y un poco más de 200 expedientes”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

La funcionaria explicó que, solo en el 2024, el Senace certificó 200 proyectos por un monto de 14,000 millones de dólares, mientras que en lo que va del 2025 ya se aprobaron iniciativas por alrededor de 10,000 millones y existe una cartera en evaluación cercana a los 18,000 millones.

Silvia Cuba indicó que el organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, se encarga de evaluar los grandes proyectos de inversión del país, especialmente en sectores como minería e infraestructura.

“Lo que buscamos con la certificación ambiental es proteger el medio ambiente y que el impacto de los proyectos sea mínimo”, sostuvo.

La titular del Senace resaltó que uno de los principales avances ha sido la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de certificación ambiental, con el objetivo de mejorar la predictibilidad, fortalecer la participación ciudadana y elevar la calidad de los estudios ambientales.

Como parte de esta estrategia, informó que la entidad implementó un chatbot especializado en certificación ambiental para facilitar el acceso a información técnica tanto a profesionales como a comunidades.

“Tenemos un chatbot tipo ChatGPT, pero ambiental, vinculado a la certificación ambiental”, comentó.

Asimismo, detalló que en el sector minero se lograron reducir significativamente los tiempos de evaluación. Precisó que en los MEIAS los plazos disminuyeron en 30%, mientras que en los ITS la reducción alcanzó el 40%.

No obstante, advirtió que aún existen factores externos que afectan el cumplimiento de los tiempos establecidos, como la demora de los opinantes técnicos y la baja calidad de algunos estudios presentados.

“Si es un estudio incompleto, con mala calidad, va a demorar”, afirmó.

La presidenta ejecutiva del Senace también señaló que la institución trabaja en una actualización normativa junto al Ministerio del Ambiente para fortalecer el denominado “integramiento”, mecanismo que permite incorporar entre 12 y 15 títulos habilitantes adicionales dentro de la certificación ambiental.

Indicó además que actualmente existen 46 estudios en etapa de elaboración que podrían ingresar próximamente al sistema de evaluación ambiental.

“Estamos acompañando el campo y brindando toda la asistencia técnica que se requiera”, manifestó.

Respecto al presupuesto institucional Silvia Cuba reveló que el Senace sufrió una reducción significativa de recursos el año pasado, pese al incremento de la demanda de servicios.

“Solamente este año la demanda de servicios en el sector minero se incrementó en 60%”, señaló.

En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con mayores recursos y personal especializado para continuar optimizando los plazos de evaluación y brindar servicios más eficientes.

“Necesitamos más presupuesto, necesitamos más personal para ser mucho más eficientes de lo que estamos siendo”, puntualizó.

(FIN) NDP/JAM/JJN