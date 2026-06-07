Seoul Food 2026: granos andinos, frutas y superalimentos peruanos conquistan Corea

Andina/Corea Del Sur Representa Un Mercado De

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) participará en la feria Seoul Food 2026 que se realizará del 9 al 12 de junio en Goyang, Corea del Sur, con una selección de alimentos naturales, funcionales y con valor agregado.

La presencia del Perú en esta feria“responde al interés de ampliar su participación en Asia, especialmente en un mercado donde los compradores buscan productos prácticos, saludables, segurosy adaptados a nuevas tendencias de consumo”.

La delegación peruana mostrará una canasta diversa, capaz de atender tanto al consumidor final como a la industria alimentaria y los servicios de alimentación, detalló Promperú en una nota de prensa.

Uno de los focos de esta edición será la

promoción de frutas congeladas, ingredientes funcionales, granos andinos y superalimentos.

Empresas peruanas presentaránmango, arándanos, fresa, piña, chirimoya, palta, lúcuma, maracuyá y otros productos en formatos congelados, pulpas y para uso industrial,junto con quinua orgánica y convencional, sacha inchi, maca, camu camu, cacao nibs, proteínas vegetales y aceites ricos en omega.

La participación se desarrollará bajo la marca Super Foods Peru, paraguas de promoción que reúne alimentos reconocidos por su origen, calidad, biodiversidad y aporte nutricional.

“Este posicionamiento permite presentar al país comoproveedor de productos que van más allá de la materia prima y pueden insertarse en categorías de mayor valor”,añadió Promperú.

Corea del Sur representa un mercado de interés para la diversificación de la oferta exportable peruana. El desafío actual es

ampliar el portafolio hacia alimentos procesados, congelados, ingredientes funcionales y productos listos o semilistos para nuevos hábitos de consumo.

Este mercado muestra además un desempeño favorable para la oferta peruana.

En 2025,las exportaciones peruanas no tradicionales a Corea del Sur sumaron US$ 529 millones,avanzando 56,14 % respecto al año anterior. En la canasta agroexportadora destacan las paltas –que alcanzaron US$ 19,13 millones y crecieron 40,06 %–, así como las uvas frescas, con US$ 16,53 millones.

“Estos resultados abren espacio paraposicionar nuevas presentaciones con mayor valor agregado,como congelados, pulpas, snacks, ingredientes funcionales y superalimentos”, recordó la institución.

Entidad adscrita al Mincetur,Promperú participa de manera sostenida en Seoul Food desde 2014,“lo que ha permitido generar vínculos con compradores coreanos y reforzar la imagen del Perú como origen de alimentos de calidad”.