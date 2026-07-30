Servir implementa nuevo modelo para fortalecer relacionamiento con entidades públicas

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) implementará una nueva forma de relacionarse con las entidades públicas a través del Modelo Integral de Relacionamiento Institucional (MIRI), una iniciativa que permitirá fortalecer el acompañamiento a las instituciones de los tres niveles de gobierno y contribuir a una mejor gestión de los recursos humanos del Estado.

Con este modelo, Servir podrá conocer con mayor precisión las necesidades de las entidades públicas y de sus oficinas de recursos humanos para ofrecer asistencia técnica, capacitación y otros servicios especializados de manera más oportuna y pertinente, favoreciendo la implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

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El MIRI también fortalecerá el vínculo permanente entre Servir y sus principales grupos de interés, promoviendo una comunicación más cercana, una mejor articulación institucional y espacios de intercambio que permitan identificar desafíos comunes y construir soluciones para fortalecer el servicio civil.

Uno de los principales beneficiarios será las Oficinas de Recursos Humanos, que contarán con un acompañamiento más focalizado para la implementación de políticas, normas e instrumentos relacionados con la gestión del talento humano, el desarrollo de capacidades, la gestión del rendimiento y los procesos de modernización institucional.

Asimismo, el modelo permitirá que Servir identifique las características y necesidades de cada entidad para priorizar intervenciones y orientar mejor sus recursos, generando un acompañamiento diferenciado según la realidad de cada institución y territorio.

De esta manera, las entidades públicas dispondrán de un soporte técnico más efectivo para fortalecer la gestión de sus servidores civiles, lo que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

El Modelo Integral de Relacionamiento Institucional fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000109-2026-SERVIR-PE y se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional de Servir. Su diseño recoge los resultados del diagnóstico de relacionamiento institucional desarrollado con el apoyo del Proyecto de Modernización del Servicio Civil del Perú (MODSERV), financiado por el Gobierno de Canadá.

Como parte de la implementación del MIRI, Servir continuará fortaleciendo la estrategia Enlace Servir, que se consolidará como uno de los principales mecanismos para mantener un relacionamiento permanente con las entidades públicas, especialmente con las Oficinas de Recursos Humanos, promoviendo una atención más cercana, articulada y orientada a sus necesidades.

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