Servir institucionaliza estrategia para acercar estudiantes y egresados al servicio civil

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) institucionalizó la "Estrategia SERVIR SUMA", una iniciativa orientada a fortalecer el acercamiento temprano de estudiantes y egresados de educación superior al servicio civil, mediante acciones de sensibilización, formación y desarrollo de capacidades para su futura incorporación al sector público.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538210-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000111-2026-SERVIR-PE, publicada en el Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La estrategia busca fortalecer los conocimientos de los jóvenes sobre el funcionamiento del Estado, promover su vocación de servicio y posicionar al servicio civil como una alternativa de desarrollo profesional y de contribución al país.

De acuerdo con la resolución, el plan comprende dos componentes. El primero, denominado Atracción, está orientado a sensibilizar a estudiantes de pregrado sobre el funcionamiento del Estado, la gestión pública y el rol del servicio civil. El segundo, Formación, plantea desarrollar un modelo de programas de extensión universitaria para entidades públicas, impulsando su aplicación en convocatorias de prácticas profesionales.

Asimismo,la norma dispone la conformación de un equipo de trabajo temporal encargado de evaluar la viabilidad de implementar mecanismos meritocráticos que faciliten el acceso al servicio público de jóvenes con talento que destaquen en dichos programas de extensión universitaria.De ser pertinente, este grupo también propondrá las iniciativas normativas necesarias para su implementación.

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) será la responsable de liderar las acciones de coordinación e implementación de la estrategia. En tanto, el equipo de trabajo estará presidido por la Presidencia Ejecutiva de Servir e integrado por representantes de las direcciones de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, Políticas de Gestión del Servicio Civil, Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, la ENAP y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Entre las funciones asignadas al grupo figuran analizar la viabilidad de mecanismos que incentiven el ingreso de jóvenes calificados a la administración pública, elaborar propuestas normativas e informes técnicos que las sustenten, así como presentar un informe final con sus conclusiones y recomendaciones.

La Secretaría Técnica deberá presentar un plan de trabajo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la publicación de la resolución. El equipo tendrá una vigencia inicial de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga, para cumplir los objetivos establecidos por Servir.

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