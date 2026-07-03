¿Qué significa la ampliación al 51% del límite de inversión para las AFP?

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva (BCR) incrementó el límite operativo de inversión en el exterior de las AFP, el cual pasa de 50.5% a 51%. La medida, que regirá desde el 1 de julio próximo, permitirá que las administradoras puedan invertir una mayor proporción de las carteras previsionales en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se desarrolla mayoritariamente fuera del país.

Según explica Prima AFP, esta decisión representa un paso relevante en el proceso de ampliación gradual de las alternativas de inversión disponibles para los fondos de pensiones. En la práctica, no implica que las carteras deban cambiar automáticamente de composición, sino que habilita mayor flexibilidad para buscar oportunidades en distintos mercados, sectores, monedas y clases de activo permitidas.

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“Para los afiliados, la diversificación es una herramienta central de gestión de riesgo. Un mayor margen de inversión internacional permite construir portafolios menos concentrados en el mercado local y más expuestos a oportunidades globales, siempre bajo criterios técnicos y de largo plazo”, señaló Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones en Prima AFP.

El cambio se enmarca en un proceso regulatorio más amplio. En el 2025, la Ley N.° 32428 elevó de 50% a 80% el límite legal máximo para las inversiones de las AFP en el exterior. Sin embargo, el porcentaje operativo efectivo continúa siendo fijado por el BCR, que tiene a su cargo determinar el ritmo de ampliación dentro de ese margen legal.

“Este mecanismo ya ha funcionado de manera progresiva en el pasado. Cuando el límite legal de inversión en el exterior pasó de 30% a 50% en el 2011, el límite operativo definido por el BCR no llegó de inmediato a ese nivel. La ampliación se dio por etapas y el tope operativo alcanzó el 50% recién en el 2018. Es decir, tomó alrededor de siete años cerrar la brecha entre el nuevo límite legal y el límite operativo aplicable”, explicó Rondón.

Esa experiencia muestra que estos cambios se implementan de forma paulatina y ordenada. “El aumento de 0.5% debe entenderse como parte de una trayectoria de largo plazo: más diversificación, mayor acceso a mercados profundos y una gestión más eficiente de los ahorros previsionales de los afiliados”, agregó.

Prima AFP destaca que la diversificación internacional es especialmente importante en un sistema previsional cuyo objetivo es administrar ahorro de largo plazo. Acceder a mercados globales permite reducir la dependencia de los ciclos económicos locales y ampliar el universo de instrumentos disponibles para optimizar la relación entre riesgo y retorno.

“Lo importante es que los afiliados cuenten con carteras sólidas, diversificadas y administradas con visión de largo plazo. Este tipo de medidas contribuye a ese objetivo”, concluyó la especialista en inversiones.

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