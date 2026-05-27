Simposio de minería: Perú necesita definir qué minerales son estratégicos para el país

Archivo - Perú.- Perú puede superar a Chile en producción de cobre mundial y alcanzar el primer lugar - Andina/Difusión - Archivo

Lima 28 May. (ANDINA) -

En medio de una creciente competencia global por asegurar el acceso a minerales críticos, el Perú enfrenta una oportunidad relevante por su potencial geológico y su condición de país productor, señalaron especialistas durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería..

Lois especialistas coincidieron en que ese potencial aún no se traduce en una estrategia nacional con prioridades claras, mejor información y mayor solidez institucional.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue que el país todavía no ha definido una visión propia sobre minerales críticos.

En ese sentido, Rasul Camborda, abogado de Alalaw, planteó una de las preguntas de fondo del debate, “¿minerales críticos según quién y para quién?”

Advirtió que, a diferencia de otras economías que ya han construido diagnósticos, metas y marcos de acción en esta materia, el Perú carece de un marco normativo específico para minerales críticos. “La primera tarea es emprender una política nacional minera y, como parte de ella, definir nuestra propia lista de minerales críticos”, sostuvo.

En la misma línea, Ricardo Labó, especialista senior de Minería del Grupo Banco Mundial (BM), señaló que “el Perú necesita una lista propia de minerales críticos, construida desde su realidad como país productor y exportador”. Añadió que el desde el BM vienen apoyando al Ministerio de Energía y Minas en la construcción de una metodología y una hoja de ruta para avanzar en esa definición.

Labó remarcó, además, que una de las principales brechas es la falta de información suficiente para dimensionar con precisión el potencial del país. “Lo primero que encontramos es que no hay información suficiente”, señaló, al advertir la necesidad de fortalecer los sistemas de información y mejorar el reporte sobre concentrados, subproductos y relaves.

Desde la academia, Madeleine Guillen, Docente Investigadora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), presentó los avances de un proyecto sobre la presencia y viabilidad de tierras raras, REE, en el sur del Perú, desarrollado junto con Colorado School of Mines.

Como parte de este trabajo, se reveló que, tras analizar muestras de relaves, se ha construido una base de datos nacional con 31.183 valores de concentraciones de REE, a partir de inteligencia artificial, machine learning y registros georreferenciados provenientes de fuentes científicas e institucionales.

“Desde la academia tenemos el compromiso de usar lo que ya se ha hecho, para que no quede solamente en bibliotecas o repositorios sin aplicación práctica”, señaló Guillen.

En esa línea, explicó que la investigación busca generar evidencia útil para fortalecer la exploración y ampliar el conocimiento sobre minerales críticos en el país. Los resultados, recientemente publicados y disponibles para futuras investigaciones, refuerzan el valor de la articulación entre academia, tecnología y sector minero para identificar nuevas oportunidades en este campo.

El desafío para el Perú no se limita a responder a la demanda global asociada a la transición energética, sino a definir qué papel quiere desempeñar en la cadena de valor de los minerales críticos. Para ello, será clave avanzar con una estrategia propia, basada en mejor información, capacidades técnicas y objetivos de desarrollo claros.

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