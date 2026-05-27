Sistema eléctrico debe acelerar transmisión para acompañar nuevas inversiones mineras

Andina

Lima 28 May. (ANDINA) -

El sistema eléctrico peruano cuenta con fortalezas importantes para acompañar el crecimiento de la minería y de la industria, pero enfrenta retos urgentes en transmisión, subtransmisión, permisos, confiabilidad y planificación energética. Así lo señalaron especialistas del sector eléctrico y del mundo empresarial en el marco del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante la mesa redonda “Confiabilidad y Resiliencia del Sistema Eléctrico: Ejes Estratégicos para el Desarrollo de la Minería y el País”, se señaló que la confiabilidad, resiliencia, eficiencia y sostenibilidad son pilares fundamentales para la planificación del sistema eléctrico, especialmente en un contexto de mayor demanda asociada a nuevos proyectos mineros, movilidad eléctrica, inteligencia artificial, centros de datos y transición energética.

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La mesa fue presidida por Walter Sciutto, presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la SNMPE, y conformada por César Butrón, presidente del Directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES); Eduardo Landin, CEO de Hochschild Mining – Perú; Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá – Colombia; y Rosa María Flores-Aráoz, CEO de Kallpa – Perú.

Sciutto sostuvo que el abastecimiento oportuno, seguro y eficiente será determinante para acompañar el desarrollo productivo del país.

Butrón destacó que el Perú cuenta con un sistema eléctrico robusto, apoyado en el gas natural y en una planificación técnica que ha permitido mantener precios competitivos. Sin embargo, advirtió que el principal desafío está en acelerar la transmisión, pues de “poco sirve contar con nuevos proyectos de generación si la infraestructura no permite llevar esa energía hacia los centros de demanda”.

“Tenemos un potencial de 23,000 megavatios en proyectos renovables presentados actualmente. Y la máxima demanda del sistema ahorita es 8,000. Y se proyecta que llegará a 10,000 al 2030”, precisó.

Asimismo, remarcó que la seguridad del sistema tiene un costo y que los precios excepcionalmente bajos observados en años anteriores no necesariamente se mantendrán ante el crecimiento de la demanda y la necesidad de incorporar servicios complementarios.

Ortega coincidió en que la transmisión será determinante para mantener energía competitiva y habilitar nuevos proyectos. Señaló que el mundo enfrenta una fuerte presión por infraestructura eléctrica, equipos y materiales, impulsada por la inteligencia artificial y la transición energética. Advirtió que, mientras los proyectos solares pueden desarrollarse en dos o tres años, una línea de transmisión puede tardar siete u ocho años en el Perú.

Desde la demanda minera, Landin sostuvo que la energía es un factor relevante en la evaluación de proyectos, aunque no el único. Indicó que la confiabilidad del suministro resulta crítica para la continuidad operativa, pues una interrupción eléctrica puede generar impactos económicos significativos.

A su turno, Flores-Aráoz destacó que Camisea ha sido fundamental para la competitividad eléctrica del país durante las últimas dos décadas y sostuvo que el gas natural seguirá siendo un complemento clave para respaldar la variabilidad de las energías renovables. También advirtió que el país debe fortalecer la transmisión, la subtransmisión, la seguridad del suministro de gas y la coordinación técnica entre actores para evitar que las contingencias terminen elevando costos para empresas y usuarios.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que el Perú dispone de un sector eléctrico competitivo para acompañar la expansión minera, pero necesita decisiones oportunas para que la infraestructura no se convierta en una restricción al crecimiento. La agenda prioritaria incluye acelerar transmisión, ordenar y agilizar permisos, fortalecer la planificación energética integral, preservar la confiabilidad del sistema y asegurar condiciones que permitan atraer inversión, generar empleo y sostener la competitividad del país.