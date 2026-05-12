SNI impulsará proyectos de infraestructura en Cajamarca, Arequipa y Junín

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) anunció la suscripción del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos en Cajamarca, Arequipa y Junín para fortalecer el crecimiento descentralizado del país.

La iniciativa se desarrolla junto a Proinversión y cuenta con el respaldo de diversos gremios empresariales que integran la Unión de Gremios.

Entre las organizaciones participantes figuran la Asociación de Exportadores, Perucámaras y la Asociación Automotriz del Perú, además de cámaras de comercio regionales.

La SNI informó que el pacto se iniciará con encuentros en Cajamarca, Arequipa y Junín, regiones seleccionadas por su relevancia económica, productiva y territorial, así como por su capacidad para dinamizar el desarrollo en sus zonas de influencia.

Los proyectos estratégicos considerados abarcan sectores como salud, educación, transporte, saneamiento, energía, conectividad, logística, seguridad hídrica e infraestructura productiva.

El gremio empresarial señaló que la iniciativa busca establecer compromisos concretos entre el sector público, privado, la academia y las autoridades regionales para acelerar la ejecución de inversiones y fortalecer la competitividad regional.

Asimismo, indicó que estos espacios de diálogo promoverán mayores oportunidades de desarrollo y contribuirán a reducir brechas de infraestructura en distintas regiones del país.

En las reuniones participarán el presidente de la SNI, Felipe James Callao, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, junto con representantes de gobiernos regionales y locales, gremios empresariales, asociaciones sectoriales, mipymes y especialistas en infraestructura.

La SNI detalló que el Pacto Nacional será suscrito en Cajamarca el 19 de mayo, en Arequipa el 22 de mayo y en Huancayo, región Junín, el 29 de mayo.

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