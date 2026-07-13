SNI propone plan de emergencia para proteger a industria pesquera ante fenómeno El Niño

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) planteó la implementación de un plan de emergencia para la industria pesquera con el objetivo de proteger la capacidad productiva, preservar el empleo formal y asegurar la recuperación del sector frente a un eventual fenómeno El Niño Global.

Durante la ceremonia por el décimo séptimo aniversario del comité, su presidente, Gerardo Carrera, señaló que la industria enfrenta el desafío de un posible fenómeno climático que podría afectar de manera significativa la actividad pesquera extractiva e industrial del país.

"Nos toca una vez más unir esfuerzos con el sector pesquero tradicional, con la pesca artesanal y con nuestras autoridades sectoriales y de gobierno, demostrando que es posible el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, privilegiando los intereses del país", afirmó.

Carrera destacó además el crecimiento de la industria de productos pesqueros con valor agregado. Indicó que las exportaciones del sector pasaron de 519 millones de dólares en el 2009 a 2,264 millones de dólares en el 2025. Asimismo, precisó que, en ese periodo, las exportaciones destinadas al consumo humano directo incrementaron su participación del 23% a cerca del 50%.

Trabajo conjunto

El primer vicepresidente de la SNI, David Epstein Waisman, resaltó el crecimiento del sector durante los últimos años y la importancia del Comité de Pesca y Acuicultura dentro del gremio.

Sostuvo que es necesario fortalecer el trabajo articulado con el sector público para impulsar una actividad que genera miles de empleos formales, con remuneraciones superiores al salario mínimo y una importante participación de mujeres en la industria.

Por su parte, el expresidente de la SNI, Ricardo Márquez Flores, señaló que, en un contexto de transformación tecnológica, la pesca y la acuicultura continuarán siendo motores de empleo en diversas regiones del país gracias a su alto valor agregado. En ese sentido, consideró que el próximo gobierno debe promover estas actividades mediante reglas claras y seguridad jurídica.

A su turno, el viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Jesús Eloy Barrientos, afirmó que el escenario de mayor variabilidad ambiental, las crecientes exigencias de los mercados internacionales y la necesidad de un aprovechamiento responsable de los recursos hacen indispensable fortalecer la articulación entre los sectores público y privado.

En la misma línea, el director de la SNI, Alejandro Daly, destacó que, tras 17 años de trayectoria, el Comité de Pesca y Acuicultura se ha consolidado como un actor clave para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la innovación del sector.

En la ceremonia participaron también el ministro de Comercio Exterior, Berthin Gómez; el viceministro de Comercio Exterior, César Llona; el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo; la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), Mónica Saavedra; y el presidente ejecutivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), contralmirante Jorge Manuel Paz, entre otras autoridades y representantes del sector.

Reconocimiento

Como parte de la ceremonia, el Comité de Pesca y Acuicultura rindió homenaje a su primer presidente, Carlos Milanovitch, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas de aporte al desarrollo del sector pesquero tanto en el ámbito público como privado.

Gerardo Carrera destacó su visión empresarial y el papel que desempeñó, junto con un grupo de empresarios pesqueros, en la creación del Comité de Pesca y Acuicultura.