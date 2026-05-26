Snmpe: necesitamos fortalecer presencia estatal y que recursos tengan impacto en peruanos

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

La presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Julia Torreblanca, afirmó que es importante seguir trabajando en la estabilidad jurídica y social del país, con el establecimiento de reglas claras y que se mantenga todo lo que viene funcionando bien.

“Necesitamos fortalecer la presencia del Estado en las regiones y que los recursos que tenemos, que son tan vastos, generados tanto por la minería como por el sector energético, tengan un impacto favorable en la vida de los peruanos y se traduzca en postas médicas, en maestros preparados, en escuelas, en agua y saneamiento, en infraestructura y más inversiones y trabajo en cada uno de los rincones del país”, comentó luego de la inauguración del Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por el gremio minero energético.

Torreblanca comentó que esta estabilidad debe prevalecer pese a diversos factores coyunturales internos y externos por los que pase el Perú.

"Además, es fundamental trabajar en la simplificación de permisos, en la reducción de plazos para que la cartera de 67 proyectos establecida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se materialice y se ejecuten alrededor de 63,000 millones de dólares que demandarán estas iniciativas”; refirió.

La titular de la SMNPE aseveró que el XVI Encuentro Internacional de Minería busca contribuir a que los debates se sustenten en información técnica, evidencia y una comprensión real del impacto económico, social y ambiental de la actividad minera moderna.

Asimismo, además de temas estrechamente ligados al sector, la agenda comprende también temas clave como economía global, políticas públicas, inversión, sistema eléctrico, transición energética, IA, exploración, financiamiento, sostenibilidad, gestión social, derechos humanos y competitividad.

Del mismo modo, se desarrollarán mesas sobre minería mundial, política pública, producción e inversiones, sostenibilidad y transición energética, confiabilidad eléctrica, talento e inclusión, tecnología e innovación, minerales críticos, exploración y financiamiento.

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