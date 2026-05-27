SNMPE: Sector hidrocarburos debe atraer inversión para reponer reservas energéticas

Andina

Lima 28 May. (ANDINA) -

La presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), María Julia Aybar, expresó su preocupación por la situación actual de su sector, al considerar que se requiere de nuevas inversiones en exploración para reponer reservas energéticas.

En entrevista con laAgencia Andinay elDiario Oficial El Peruano, Aybar señaló que, a pesar de contar con un alto potencial geológico tanto en petróleo como en gas, el Perú no está implementando las medidas necesarias para promover descubrimientos.

"Nuestro sector está realmente en crisis [...] No estamos tomando las medidas necesarias para explorar y promover descubrimientos para reponer reservas. Eso es sumamente importante", manifestó la ejecutiva en el marco delXVI Encuentro Internacional de Mineríaorganizado por la SNMPE.

Uno de los puntos expuestos por la representante de laSNMPEes la reducción de la actividad exploratoria en los últimos años. Aybar contrastó la situación actual con periodos anteriores donde el dinamismo era significativamente mayor.

"Hasta hace unos años atrás llegamos a tener hasta 60 o más de 60 contratos en exploración. Hoy a duras penas llegamos a cinco contratos. Sin exploración no vamos a poder encontrar recursos y reponer reservas", precisó, al mismo tiempo que subrayó que el capital global para este tipo de inversiones es cada vez más escaso y difícil de atraer.

Para revertir esta tendencia, la vocera de laSNMPEpropuso cambios estructurales enPerúpetro, la entidad encargada de promover las inversiones en el sector. Según Aybar, es necesario un enfoque distinto para obtener resultados diferentes, lo que incluye revisar aspectos económicos, regulatorios y sociales.

"Hay que cambiar probablemente la visión que hoy tiene Perúpetro para hacernos más competitivos y atraer esa inversión. Puede ser temas económicos como las regalías, temas regulatorios, temas contractuales, sociales o de permisología", detalló. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer y empoderar a la institución para evitar conflictos con otras entidades del Estado.

En cuanto a la transición energética, Aybar destacó que el gas natural es un elemento valioso y esencial en este proceso global. No obstante, recordó que existen desafíos pendientes en la selva peruana, como la reactivación delLote 192y la búsqueda de soluciones para elOleoducto Norperuano, factores clave para atraer inversión a dicha región.

Finalmente, sobre la situación de la petrolera estatalPetroperú, la directiva fue enfática en señalar que los aportes económicos directos no son la solución definitiva.

"Petroperú sí o sí necesita una reestructuración, una reestructuración que mejore su situación financiera y que tiene que ir de la mano con un gobierno corporativo que esté desligado del tema político", concluyó.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });