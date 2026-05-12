Sol peruano resistió avance global del dólar por alza del cobre

Perú.- Dólar cae en el Perú pese a una mayor tensión geopolítica global - Andina/Internet/Medios

Lima 13 May. (ANDINA) -

El sol peruano mostró resistencia frente al fortalecimiento global del dólar y cerró la jornada en 3.4310 soles por dólar, impulsado por el alza del precio internacional del cobre, informó la plataforma financiera Kambista.

El trader FX de la empresa, Jorge Luis Huayta, explicó que el cobre registró un avance de 2.2% durante la jornada, lo que permitió sostener el desempeño de la moneda peruana frente a otras divisas de la región como el peso colombiano y el peso mexicano.

Huayta señaló además que los mercados internacionales operaron con cautela tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, cuyos resultados alcanzaron su nivel más alto desde mayo del 2023.

Indicó que este escenario reforzó las expectativas sobre una política monetaria más restrictiva y un comportamiento fortalecido del dólar a nivel global.

En paralelo, los precios internacionales del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril, mientras que los metales mostraron resultados mixtos durante la sesión.

El especialista agregó que el deterioro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán incrementó la preocupación de los inversionistas por un escenario de mayores precios de energía en el mediano plazo.

Asimismo, precisó que esta situación también viene afectando los inventarios globales de crudo en las economías desarrolladas.

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