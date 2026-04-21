Solicitudes por pensión de viudez son resueltas en el mismo día por la ONP

La ONP tramita en el mismo día de la solicitud la pensión por viudez. - Andina / Difusión

Lima 21 Abr. (ANDINA) -

Como parte de las mejoras de los servicios en favor de los pensionistas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, viene atendiendo y resolviendo, en el mismo día, las solicitudes de pensión de viudez presentadas a esta entidad por los cónyuges o convivientes de unión de hecho.

El vocero institucional, Fermín Sáenz Anduaga, manifestó que desde la incorporación de dichas atenciones en el programa “ONP Te acompaña”, desde octubre a la fecha, se han resuelto 722 solicitudes como parte de un servicio integral, personalizado y prioritario que busca atender con celeridad las necesidades de los familiares en situación de vulnerabilidad tras el fallecimiento de un pensionista del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Antes de la implementación de esta medida, el proceso podía demorar hasta 30 días hábiles, conforme al plazo legal establecido.

“Este beneficio previsional puede ser solicitado por quienes acrediten vínculo con el asegurado fallecido. En el caso del cónyuge, se requiere la partida de matrimonio civil; mientras que los convivientes de unión de hecho deben demostrar al menos dos años de convivencia permanente y estable a la fecha del fallecimiento, mediante una sentencia judicial inscrita en el Registro de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)”,precisó el funcionario.

La ONP recuerda que la solicitud de pensión de viudez puede realizarse en cualquiera de sus 50 sedes de atención presencial a nivel nacional, incluidas las ubicadas en los Centros MAC. También puede efectuarse mediante videollamada, a través del portal https://onpvirtual.pe/#/Inicio" target="_blank" class="ApplyClass">onpvirtual.pe, presentando la documentación completa.

Es importante señalar que los beneficiarios de la pensión de viudez también pueden acceder de manera gratuita a los talleres de Yuyaq Casa del Pensionista, ubicados en 13 centros de atención de la ONP a nivel nacional y además, reciben atención médica de por vida en EsSalud.

Con estas acciones, la ONP reafirma su compromiso de brindar una atención oportuna, ágil y humana, fortaleciendo el acceso efectivo a los derechos previsionales y acompañando a las familias en momentos difíciles, en todo el territorio nacional.

(FIN) NDP / MDV