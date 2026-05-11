Somos Artesanía: Mincetur amplía plazo para postular a concurso que dará S/ 5.7 millones

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

¡Atención, artesanos y artesanas! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) extendió hasta el próximo 22 de mayo el plazo de postulación al concurso público de la estrategia “Somos Artesanía”, que este año otorgará 5.7 millones de soles en subvenciones para financiar 1,035 proyectos artesanales del país.

Las empresas, asociaciones, cooperativas y artesanos interesados podrán inscribirse y presentar sus propuestas hasta las 11:59 a. m. de esa fecha, a través del siguiente enlace: extranet.mincetur.gob.pe.

En esta sétima edición, el concurso público contempla dos modalidades. La primera, “Fortalece tu taller de artesanía”, entregará 5,000 soles a 1,000 unidades artesanales con el objetivo de mejorar las condiciones productivas de sus talleres.

La segunda modalidad, “Gestiona tu estrategia comercial”, beneficiará a 35 ganadores con subvenciones de 20,000 soles para financiar su participación en ferias, ruedas de negocios o plataformas comerciales de alcance nacional e internacional. Asimismo, permitirá fortalecer la adecuación turística de sus espacios de trabajo para la atención de visitantes.

Entre los requisitos para postular figura estar inscrito en el Registro Nacional del Artesano (RNA), trámite gratuito que puede realizarse desde el siguiente enlace: www.gob.pe/747. Las bases de esta sétima edición del concurso público están disponibles en la página web del Mincetur: www.gob.pe/c/140677.

Además, se continuarán brindando capacitaciones y asistencias técnicas a nivel nacional para ayudar a los artesanos a presentar propuestas atractivas y postular sin problemas, como parte del compromiso del sector en hacer llegar este y otros beneficios a la población artesanal.

Para más información, los interesados pueden revisar las cuentas de Facebook e Instagram de “Artesanías del Perú”, llamar al 513-6100 Anexos 1563 o 1565, escribir al correo electrónico: consultas_somosartesania@mincetur.gob.pe o contactar vía WhatsApp al 949-612-522.

(FIN) NDP/CNA