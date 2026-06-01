Sostenibilidad ambiental: promueven caficultura de residuo cero con economía circular

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La implementación de modelos ecoeficientes en la selva central demuestra que la actividad agraria puede prescindir por completo del consumo hídrico tradicional.

Frente al reto de optimizar losrecursos hídricos sectoriales, un proyecto ejecutado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Descocentro) y la Fundación Finnova, como parte del programa AL-INVEST Verde, desplegó una estrategia integral de economía circular en la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha.

Mediante la adopción masiva de procesos de tipo natural y honey, las fincas cafetaleras de Villa Rica, Oxapampa y Chontabamba lograron suprimir el uso de agua en el beneficio de sus cosechas, transformando simultáneamente la totalidad de sus mermas biológicas en nuevos activos comerciales.

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Esta propuesta marca una pauta metodológica definitiva para la conservación de las cuencas hidrográficas nacionales mediante prácticas agronómicas responsables, señala artículo publicado en elSuplemento EconómikadelDiario El Peruano.

Estastecnologíasbasadas en la naturaleza se presentan como alternativas altamente accesibles y escalables para agricultores con parcelas menores a cinco hectáreas.

El jefe de proyecto Selva Central de Descocentro, Hugo Fredy Tueros Zevallos, detalló que orientar la producción hacia el secado de la cereza entera al sol asegura un grano de especialidad de alta competitividad y revaloriza los subproductos orgánicos.

El especialista técnico añadió que la pulpa deshidratada constituye lamateria primaidónea para la elaboración de harina nutritiva, mermeladas, infusiones, bebidas energizantes y snacks.

Asimismo, la iniciativa propone la instalación estratégica defiltros vivoscon pasto vetiver en las infraestructuras de lavado remanentes.

Estos sistemas depuran las aguas mieles mediante camas biológicas que purifican hasta un 97% de la carga orgánica antes de su reinserción segura en el subsuelo.

Elbeneficio económicoderivado de esta transición productiva eleva de forma directa los márgenes de ganancia de los productores locales.

El jefe de la Unidad Operativa Territorial Selva Central de Descocentro, Luis Felipe García Calderón Sánchez, expuso que los caficultores potencian su rentabilidad neta al ingresar a nichos internacionales de consumo premium, fuertemente atraídos por el perfil dulce y afrutado de estos granos.

Paralelamente, remarcó que la adopción de estas pozas de infiltración de bajo costo previene contingencias legales ante las entidades fiscalizadoras de los recursos hídricos.

En esta región geográfica viven agricultores líderes dedicados a salvaguardar de manera proactiva la biodiversidad amazónica peruana.

La consolidación de esquemas asociativos formales actúa como un motor de equidad socioeconómica en el campo.

El proyecto fortaleció las capacidades organizativas de cooperativas gestionadas exclusivamente por mujeres, entre las que destaca la Cooperativa Agraria Ecológica de Mujeres Cafetaleras Villa Rica, agrupación que exporta exitosamente su producción bajo exigentes certificaciones de sostenibilidad.

El gestor comercial Selva Central de Descocentro, Jaime C. Muñoz Suárez, proyectó que las 300 unidades productivas asociadas generan una oferta de 900,000 kilos de pulpa deshidratada por campaña.

Reafirmó que el aprovechamiento industrial de este recurso diversifica los ingresos económicos de las familias y asegura un entorno agrario regenerativo y próspero.

Este esfuerzo conjunto redefine el futuro de la agroexportación sostenible en las comunidades locales, consolidando un importante precedente en el desarrollo rural de la selva central de nuestro país.

La modernización del sector cafetalero en Pasco promueve soluciones tecnológicas eficientes para optimizar las labores de secado poscosecha.

La introducción de secadores tipo parihuela con cobertores plásticos y variantes tipo túnel permite capitalizar la radiación solar directa para deshidratar los frutos sin comprometer la integridad fitosanitaria del grano verde.

Estasinfraestructurasreducen significativamente la huella ecológica de las fincas.

Adicionalmente, el reciclaje de la cascarilla residual viabiliza la producción artesanal de briquetas energéticas, un biocombustible sostenible que reemplaza el uso de leña extraída de los bosques nativos y disminuye la emisión de gases contaminantes.

Los catadores de los mercados de destino evalúan estos cargamentos de café bajo los exigentes protocolos internacionales de la Asociación de Cafés Especiales de Europa (SCAE).

Esta entidad otorga el estatus de grano de especialidad a aquellos lotes que evidencian puntajes sobresalientes en fragancia, balance y consistencia.

La demanda internacional prioriza activamente los microclimas que cuentan con certificaciones orgánicas avaladas.

Los productores de la selva central, plenamente alineados con la Hoja de Ruta en Economía Circular formulada por el Ministerio del Ambiente (Minam), acceden de este modo a contratos comerciales de largo plazo en el exterior.

- El programa de la Unión Europea (UE), AL-INVEST Verde, canalizó recursos financieros durante 26 meses en la selva central peruana con el objetivo de organizar una matriz comercial baja en carbono.

- Bajo la dirección operativa de su Componente 1, liderado por la organización especializada Sequa, este fondo fomenta alianzas estratégicas orientadas a dinamizar las inversiones verdes en el sector empresarial de América Latina.

- Estas intervenciones técnicas integraron de manera directa a 300 mypes cafetaleras de la región Pasco.

- El financiamiento internacional viabilizó la transferencia de capacidades técnicas que protegen de forma efectiva el capital natural de la reserva de biósfera.

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