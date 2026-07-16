S&P prevé una inversión privada resiliente en Perú, sobre todo minera [Entrevista]

Andina/Patricio Vimberg, Director Asociado S&P

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Las fortalezas macroeconómicas del Perú y su capacidad para asimilar choques internos y externos continúan bajo el escrutinio de las principales agencias evaluadoras internacionales.

Con el fin de analizar la resiliencia de la calificación crediticia soberana del país y los factores que condicionan su estabilidad financiera a mediano plazo, el Diario OficialEl Peruanoconversó con el director asociado de S&P Global Ratings, Patricio Vimberg.

–¿Cuál es la perspectiva para la economía peruana tras la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

–Nuestra calificación crediticia soberana de grado de inversión “BBB-” para el país y su perspectiva estable incorporan las prudentes políticas macroeconómicas que la nación ha mantenido durante mucho tiempo, a pesar de la inestabilidad política, con Keiko Fujimori convertida en la novena presidenta en los últimos 10 años.

La ajustada victoria de Fujimori en la segunda vuelta, la menor fragmentación partidaria en la Cámara de Diputados y la reinstauración del Senado podrían reducir la incertidumbre de la gestión al bloquear los intentos del Congreso de destituir a los gobernantes.

Tras las elecciones, proyectamos un consumo de los hogares y una inversión privada resilientes, particularmente en la minería. Sin embargo, las tarifas más altas de la energía y los riesgos relacionados con El Niño podrían debilitar temporalmente la demanda interna.

–¿Continuará el ciclo de precios altos de los minerales? ¿En qué medida beneficiará esto al país y compensará un posible impacto del Fenómeno El Niño (FEN) en la economía peruana?

–En S&P Global Ratings (S&P) prevemos que las cotizaciones del cobre se mantendrán elevadas, impulsadas por la sólida demanda mundial de electrificación y los requisitos de infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Además, los valores del oro subieron debido a la creciente incertidumbre geopolítica y macroeconómica internacional.

El país está bien posicionado para beneficiarse de estas tendencias, ya que los despachos de minería de metales representan el 64% de sus ventas totales (el metal rojo y el dorado representan el 30% y el 24% de las exportaciones de bienes, respectivamente).

Sin embargo, estas ganancias podrían verse parcialmente contrarrestadas por los riesgos climáticos. Un FEN más severo podría tensar la posición externa de la nación y aumentar la inflación, debido a que tanto la sequía en el interior como las inundaciones costeras dañarían la infraestructura y afectarían los envíos pesqueros y agrícolas.

–¿Cómo perciben el cumplimiento de las reglas fiscales en el país? ¿Qué factores contribuirán a lograrlo y cuáles son los riesgos?

–A pesar de la recurrente incertidumbre política, los gobiernos locales han mantenido fuertes esfuerzos de consolidación fiscal, al conservar saldos negativos relativamente bajos y uno de los niveles de deuda más estables de la región.

En opinión de la calificadora, nos centramos en los resultados financieros reales en lugar de la adhesión a una regla específica, la cual está sujeta a revisiones y puede variar de un país a otro.

Los principales riesgos para una mayor consolidación fiscal incluyen las demandas partidarias en el Congreso para elevar el gasto, fondos de emergencia para hacer frente a los eventos climáticos del FEN y la materialización de pasivos contingentes.

–¿Prevén que el Perú seguirá teniendo una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina?

–Proyectamos que la economía peruana crecerá 2.7% en 2026 y alrededor de 3%, en promedio, durante el próximo trienio, lo que refleja una recuperación moderada. Este incremento es algo superior al promedio latinoamericano, aunque la región sufrió un prolongado estancamiento.

Es importante destacar que la inestabilidad política en el país ha impedido un desarrollo financiero más rápido. Durante el anterior ciclo favorable de materias primas, la nación creció entre 5% y 6% anual, en comparación con la tasa actual del 3%, incluso con cotizaciones y producción récord de cobre.

Los acontecimientos gubernamentales, incluidas la fragilidad en el liderazgo y la rápida rotación en la presidencia, también han obstaculizado las medidas destinadas a reconstruir importantes reservas que se perdieron durante la crisis sanitaria y posteriormente, como los grandes ahorros en fondos de pensiones del sector privado y en las arcas del Estado.

Esto nos llevó a rebajar nuestra calificación a largo plazo en moneda extranjera para el territorio en dos escalones desde 2021, de “BBB+” a “BBB-” actualmente.

–¿Qué medidas debería tomar la siguiente administración para consolidar y mejorar la calificación de grado de inversión del país?

–Nuestra perspectiva estable sobre la evaluación se basa en un crecimiento económico de alrededor del 3% anual durante el próximo bienio y una consolidación fiscal gradual, a pesar de las presiones sobre el gasto. Esperamos que la credibilidad de la política monetaria y la sólida posición externa del país sigan siendo fortalezas clave para la nota.

Podríamos elevar la nota si unas condiciones de gobernabilidad más estables favorecen una ejecución eficaz de las directrices que impulse la inversión y las perspectivas de crecimiento económico.

Asimismo, una mayor reducción de la deuda externa neta de la nación o un fortalecimiento de su perfil de pasivos podrían propiciar una mejora.

Por el contrario, podríamos rebajar la nota si se produce un viraje drástico en la política económica que debilite la confianza de los inversores y las perspectivas de desarrollo.

Un menor avance, a su vez, podría ejercer una mayor presión sobre los saldos negativos y acelerar el aumento de la deuda.

Confianza

Consultado por el impacto que tendrá un periodo más de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), Vimberg destacó que esta institución es fundamental para la confianza de los inversionistas.

“Perú estableció un sólido historial de credibilidad en su política monetaria. A pesar de los episodios de inestabilidad gubernamental, la gestión eficaz de instituciones económicas clave, como el BCR, fue fundamental para preservar la estabilidad financiera y la confianza de los inversionistas”, indicó.

Asimismo, el director asociado de S&P Global Ratings señaló que, hacia adelante, esperan que el ente emisor mantenga una política monetaria prudente y el país tenga una inflación baja dentro del rango meta establecido.

“De cara al futuro, prevemos que el Banco Central continúe aplicando políticas prudentes para mantener las expectativas de inflación dentro del rango objetivo del 1% al 3%”, enfatizó.

El presidente del BCR, Julio Velarde, ejerce sus funciones desde octubre de 2006, y en octubre de 2021 fue ratificado para continuar al frente del ente emisor por un cuarto periodo consecutivo hasta 2026.

Dato

En los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones peruanas ya sumaron 45,128 millones de dólares, cantidad superior en 37% frente a similar periodo de 2025.

(FIN) DOP / WRR

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