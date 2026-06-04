S&P ratifica calificación de Petroperú y retira revisión especial que mantenía desde 2025

Andina/Norman Córdova

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

S&P Global Ratings retiró a Petroperú de la revisión especial en la que se encontraba desde diciembre de 2025 y ratificó su calificación crediticia en "B-", informó la compañía estatal.

A criterio de Petroperú, esta decisión evidencia una mayor certidumbre en el corto plazo y reconoce avances en el proceso de estabilización de la compañía. "Con ello la empresa sigue enfocada en la implementación de su plan de reorganización, aún con desafíos pendientes propios de este proceso", dijo en un comunicado.

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En su reporte, la clasificadora destacó especialmente la flexibilidad financiera de Petroperú para cumplir con sus obligaciones de deuda de corto plazo, así como el impacto positivo del reciente Decreto de Urgencia N° 003-2026 emitido por el Gobierno en mayo de 2026.

Esta medida contempla el apoyo del Gobierno mediante un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) financiero de hasta 2,000 millones de dólares, orientado a asegurar la continuidad operativa, financiar capital de trabajo y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

En su reporte, la clasificadora también resalta el rol estratégico de Petroperú, dada su importancia para la seguridad energética y el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

En este contexto, señala el reporte, el respaldo del Gobierno y las medidas adoptadas contribuyen a sostener la continuidad operativa mientras se implementan acciones orientadas a la recuperación de la compañía en el mediano y largo plazo.

El reporte puede ser revisado en el siguiente https://inversionistas.petroperu.com.pe/clasificadoras-de-ri..." target="_blank" class="ApplyClass">link.

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