Stablecoins ganan terreno como alternativa para agilizar pagos internacionales de empresas

Andina/Cortesía

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Las stablecoins, un tipo de activo digital diseñado para mantener un valor estable al estar vinculado a un activo de referencia, generalmente el dólar estadounidense, comienzan a posicionarse como una alternativa para agilizar los pagos internacionales de las empresas y complementar los mecanismos tradicionales de transferencia de dinero.

Su creciente adopción responde a la necesidad de realizar operaciones transfronterizas de forma más rápida y eficiente. Al operar sobre tecnología blockchain, las transferencias pueden completarse en minutos, frente a los varios días hábiles que suelen demandar algunos sistemas financieros convencionales, además de reducir la participación de intermediarios.

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"En el Perú, esta evolución ya se refleja en iniciativas vinculadas a activos digitales y en la expansión de soluciones de pago impulsadas por fintech. En respuesta a la necesidad de realizar transferencias internacionales más rápidas y eficientes, las stablecoins comienzan a posicionarse como un complemento del sistema financiero tradicional", señaló Juan Carlos Echeandia, country manager de Koywe Perú.

El especialista explicó que, además de acelerar los pagos internacionales, estos activos digitales contribuyen a disminuir los costos asociados a las operaciones transfronterizas y mejorar la liquidez de las empresas. Asimismo, permiten desarrollar nuevos servicios financieros gracias a su integración con la tecnología blockchain, como la automatización de pagos y soluciones digitales para empresas, fintech e instituciones financieras.

"La adopción de las stablecoins no depende únicamente de la tecnología, sino de su capacidad para resolver desafíos que hoy enfrentan las empresas en sus operaciones diarias. El comercio internacional exige mayor velocidad, trazabilidad y disponibilidad de los recursos, por lo que estos activos digitales comienzan a consolidarse como una infraestructura financiera que complementa los mecanismos tradicionales, impulsando un ecosistema de pagos más eficiente y conectado", afirmó Echeandia.

De cara al futuro, indicó que el desafío para el mercado peruano será integrar las stablecoins con la infraestructura financiera existente, de modo que puedan coexistir con la banca tradicional, fortalecer la competitividad de las empresas y ampliar las opciones de pago disponibles para personas y organizaciones.

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