Startup peruana digitaliza embarcaciones con IA y transforma la industria naval

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La startup peruana Samins ha desarrollado YakuScan, una tecnología basada en inteligencia artificial (IA) y escaneo de alta precisión que permite crear “gemelos digitales” de embarcaciones, una innovación que viene transformando los procesos de diseño, reparación y monitoreo en la industria naval.

La solución cuenta con el respaldo de ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción (Produce), y permite generar réplicas virtuales de las naves para gestionar su operación en tiempo real mediante datos precisos y actualizados.

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Según sus desarrolladores, esta tecnología reemplaza los procesos tradicionales de medición manual utilizados por ingenieros navales, los cuales demandaban más tiempo y podían generar imprecisiones que retrasaban la ejecución de proyectos.

Para su funcionamiento, YakuScan utiliza un software propio potenciado por inteligencia artificial, entrenada para optimizar la recopilación de información. Mediante escaneo láser 3D e inspecciones técnicas, el sistema captura en pocos minutos las dimensiones y características exactas de una embarcación.

Con estos datos se genera un “gemelo digital” que puede conectarse a sensores para realizar monitoreo permanente en tiempo real. La información se centraliza en una plataforma que integra planos tridimensionales, informes técnicos y registros de escaneo.

El uso de inteligencia artificial permite fabricar repuestos con mayor precisión, reducir los tiempos de diagnóstico de daños e identificar fallas estructurales que podrían pasar desapercibidas en inspecciones convencionales. Asimismo, facilita la toma de decisiones estratégicas y el intercambio de información entre armadores, puertos y astilleros.

Actualmente, la tecnología ya es utilizada por los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) para la digitalización de embarcaciones de ingeniería coreana. Gracias a los gemelos digitales, la entidad puede supervisar la vida útil de las naves, anticipar fallas y automatizar tareas de mantenimiento preventivo.

Para alcanzar una precisión milimétrica, YakuScan integra herramientas como drones, escáneres láser LIDAR, escáneres de luz azul y vehículos de inspección submarina operados de forma remota (ROV).

Con el objetivo de escalar en el mercado nacional y fortalecer su proceso de internacionalización, Samins accedió a fondos no reembolsables de ProInnóvate mediante el concurso StartUp Perú, en la categoría Emprendimientos Dinámicos.

Este apoyo permitió validar comercialmente la tecnología, que ya opera en Ecuador y se prepara para ingresar al mercado chileno. El proyecto también recibió el acompañamiento de Startup UNI, incubadora de negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).