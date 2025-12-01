Suecia apuesta por Perú y abre oficina comercial para atraer más inversiones de ese país

Embajador de Suecia en el Perú, Peter Svensson Kemeny. - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 1 Dic. (ANDINA) -

Suecia apuesta por fortalecer su presencia en el Perú con la apertura de Business Sweden, una oficina comercial en Lima que busca atraer nuevas inversiones y empresas suecas. El embajador Peter Svensson-Kemeny destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por profundizar la relación bilateral y aprovechar la complementariedad entre los recursos peruanos y la innovación sueca.

Desde setiembreSueciacuenta nuevamente con unrepresentante diplomático exclusivo en el Perú, el embajadorPeter Svensson-Kemeny, quien afirmó que su principal objetivo es profundizar y ampliar larelación bilateral.

"Hace10 días abrimos Business Sweden, una oficina comercial aquí, que nos abre oportunidades. La idea es incrementar losflujos comerciales entre ambos países.Vemos que la economía aquí avanza, vemos que aquí hay minería y tenemos muchas empresas interesadas, además estamos enfocados en innovación y tecnología", remarcó a laAgencia Andina.

Explicó que hoy casi30 empresas suecasoperan en el Perú, algunas con décadas de presencia, en sectores clave comominería, transporte, salud e innovación. Al mismo tiempo, lasexportaciones peruanashacia Suecia crecen de manera sostenida, destacando productos agrícolas comomangos, paltas y arándanos, que ya se venden en supermercados suecos, añadió.

"Estamos viendo que las exportaciones del Perú en el sector agrícola se incrementan mucho. Hoy en Suecia hay tiendas con mangos, paltas, arándanos y frutas procedentes del Perú, que nos gusta mucho a los suecos. Eso es un éxito de su país", anotó Svensson-Kemeny.

Según el embajador, la apertura deBusiness Swedenpermitirá facilitarconexiones estratégicasy fomentarflujos comerciales bilaterales, además de atraer nuevas empresas suecas que busquen invertir en el Perú.

En el ámbito tecnológicoSueciafue país invitado de honor en la reciente feria dedronesrealizada en Lima. Empresas suecas comoSaab y Securitasmostrarontecnología avanzada en defensa y seguridad, reforzando lacooperación industrial y tecnológicaentre ambos países.

El embajador Svensson-Kemeny señaló quePerú y Suecia son un “perfect match”, ya que el Perúaporta recursos y materias primas, mientras Suecia ofreceinnovación, tecnología y equipamiento especializado. Entre los sectores con mayor potencial destacanminería, defensa, transporte, salud, tecnología y agroindustria.

En defensa, el embajador indicó que existen posibilidades decolaboración estratégica. El Perú evalúa la compra de nuevosaviones de combatey si se elige a la empresa suecaSaab (Gripen)larelación bilateralen este sector se profundizaría significativamente consolidando décadas de cooperación.

"Sabemos que la decisión no está tomada con esta compra, pero esperemos profundizar el intercambio estratégico en este sector", sostuvo.

Destaca la gastronomía peruanaEn lo personal, el embajador sueco resaltó su aprecio por lagastronomía peruana, mencionando platos comoceviche y lomo saltado, y señaló que ha visitadoLima y Cajamarca, con planes de conocer elCusco y Machu Picchujunto a su familia.

Con estas iniciativas Suecia busca incrementar lainversión, el comercio y la cooperación tecnológica, consolidando supresencia en el Perúy fortaleciendo unarelación bilateralbasada encomplementariedad económica, innovación y oportunidades estratégicas.