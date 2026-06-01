Summa Gold destinará este año S/ 100 millones a proyectos mediante Obras por Impuestos

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La corporación minera Summa Gold destinará este año más de 100 millones de soles al desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), informó su gerente general, Jaime Polar.

“Se trata de un mecanismo muy interesante que está impulsando el gobierno. Permite que empresas mineras, como la nuestra, tengan la capacidad de desarrollar obras de gran infraestructura orientadas a zonas que están alrededor de la mina”, declaró a la Agencia Andina.

Explicó que su enfoque se concentra en obras de educación, salud, saneamiento e infraestructura.

"Este año vamos a destinar más allá de los 100 millones de soles en este tipo de obras”, puntualizó.

Detalló que para este 2026 tienen previsto participar en el financiamiento de seis proyectos bajo el mecanismo de OxI.

“El principal proyecto y el que me da mucho orgullo es que vamos a hacer obras de agua y desagüe para el caserío Shiracmaca (distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión), que es el caserío más cercano a nuestra operación minera”, dijo.

Polar explicó que ese caserío por primera vez va a contar con servicios de este tipo. La obra se desarrollará con una inversión de más de 35 millones de soles.

Refirió que también están trabajando en la mejora de colegios en Huamachuco y en los caseríos cercanos.

Comentó que en obras de infraestructura han financiado la pavimentación de varias avenidas principales de la ciudad de Huamachuco. “Este mecanismo de Obras por Impuestos permite que parte de nuestros impuestos se ejecuten en áreas cercanas a la mina y que la población sienta realmente el desarrollo que trae una operación minera”, comentó.

Coyuntura

De otro lado, Polar comentó que los mejores precios internacionales para el oro les ha permitido ampliar la vida útil de su mina. “Ello debido a que lo que antes era desmonte ahora se ha convertido en mineral, porque se ha iniciado un segundo proceso en ese desmonte para obtener más oro”, dijo.

Explicó que en una operación minera con precios relativamente bajos, las leyes tienen que ser más altas para poder explotarlas. Pero con precios altos (como los actuales), incluso con leyes bajas de mineral la operación es rentable y eso aumenta las reservas de la compañía, subrayó.

En el caso de Summa Gold le ha permitido extender la vida de su a mina hasta el 2039. “Obviamente los márgenes son mejores y eso permite hacer una operación minera sostenida en el tiempo”, dijo.

Proyectó que este año van a producir entre 90,000 y 100,000 onzas de oro. El año pasado llegaron a producir alrededor de 80,000 onzas.

“Ahora estamos buscando optimizar nuestras operaciones en nuestra mina Isabelita. Pero a la vez estamos buscando incrementar sustancialmente la producción de oro y plata, eso se hace a través de la exploración y el crecimiento con otras nuevas minas que se puedan abrir en los siguientes años”, comentó.

Oro y plata

Polar precisó que Summa Gold produce oro y plata. “Ambos metales son considerados minerales estratégicos”, comentó.

Refirió que en la actualidad se observa un déficit de plata que se irá incrementando al 2040 por lo que es una buena oportunidad para reforzar posiciones en la producción de ese metal.

“La demanda de la plata aumentaría porque, además de ser un mineral noble que se usa en joyería, también es un material industrial que se usa en la fabricación de paneles solares, conductores, entre otros que requieren la plata. Entonces ahora la plata es un mineral precioso, pero también un mineral industrial y por tanto su demanda está creciendo significativamente en el tiempo”, dijo.

Además, subrayó que la plata es parte del corazón del proceso de transición energética. “Así como el cobre, la plata va en este proceso”, acotó.

(FIN) SDD/JJN