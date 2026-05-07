Sunafil logró restituir S/ 24.2 millones a trabajadores en el primer cuatrimestre del 2026

Andina/Sunafil Logró Restituir S/ 24.2 Millones A

Lima 7 May. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) logró que un importante grupo de trabajadores recupere, entre enero y abril de este año, más de 24 millones de soles en pagos de sus empleadores que estaban pendientes.

“Se logró restituir 24 millones 228,477.99 soles a los trabajadores durante los primeros cuatro meses del 2026, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), lo que implica que puedan recibir sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que laboran”, manifestó el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florián.

Destacó que este logró se alcanzó gracias a la eficiencia del MGC, herramienta con la que los empleadores rectifican de forma voluntaria sus omisiones tras la atención de las denuncias.

“Esto conlleva a un mayor cumplimiento de los empleadores frente a los trabajadores, pero sin fiscalización; generando mayores operativos de asistencia técnica”, resaltó en el programa Andina al Día del canal Andina Online.

De este modo, señaló que consideran prioritario fortalecer el tema preventivo. “Por ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en este tema y en las tareas disuasivas, para hacerle entender al empleador que debe cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores por su bien”, dijo.

Avance

Vallejos destacó que el MGC ha mejorado su desempeño. Así, anteriormente registraba un promedio de 20% en el cumplimiento, pero con el refuerzo agresivo de esa área se ha llegado a superar el 50%.

Refirió que una campaña importante que están llevando a cabo es 'Sunafil en tu Cole'. “Desde Sunafil creemos que es muy importante que los estudiantes de 3°, 4° o 5° de secundaria vayan conociendo los derechos laborales, en qué actividades pueden desempeñarse, con qué autoridad deben gestionar el permiso, cuál es su jornada, sueldos promedio, entre otros”, dijo.

Ello, permitirá que el estudiante sepa a donde debe dirigirse en caso sus derechos se vean vulnerados, agregó.

“Nuestra finalidad no es multar a las empresas, sino asegurarnos que se cumplan con los derechos laborales”, puntualizó.

Aliado estratégico

Enfatizó que como Sunafil se consideran un aliado estratégico no solamente para los trabajadores sino también para la parte empleadora debido a que su misión es tutelar los derechos laborales.

“En esa línea estamos trabajando muy de cerca con diversas organizaciones sindicales y empresariales para darles a conocer las obligaciones y los derechos que le asisten tanto al trabajador como a la parte empleadora”, comentó.

Vallejos refirió que la principal estrategia que utilizan, luego de recibir una denuncia, consiste en pasar por el Módulo de Gestión de Cumplimiento con la finalidad de evitar un tema de fiscalización.

También se envían cartas inductivas y disuasivas orientadoras. Por ejemplo, han enviado cartas informando a las empresas que este 15 de mayo vence el plazo para el depósito de la CTS.

“La idea es que el empleador pueda cumplir con esta obligación legal que le asiste al trabajador”, dijo.

Formalización

De otro lado, mencionó que en lo que va de este año, hasta abril, se ha formalizado poco más de 44,000 trabajadores con el desarrollo de actividades preventivas.

“Si bien las actividades de fiscalización han aportado, destaca el aporte de las actividades preventivas”, dijo.

En este sentido, mencionó el aplicativo Verifica tu Chamba que es de fácil acceso para la población, en el que el trabajador puede consultar de manera sencilla si está en planilla.

“Si figura que está trabajando pero no está en planilla, automáticamente le llega una alerta al empleador, lo que no incluye los datos del trabajador que hizo la consulta”, detalló.

De este modo, subrayó que todo trabajador, desde el primer día de labores, debe estar incorporado en la planilla electrónica de la empresa donde labora.

(FIN) SDD