Sunafil logró restituir más de S/ 32 millones a trabajadores en enero-mayo del 2026

Perú.- Sunafil logró restituir más de S/ 32 millones a trabajadores entre enero y mayo del 2026 - Andina/Sunafil Logró Restituir S/ 24.2 Millones A

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos, anunció que la Sunafil logró restituir 32 millones 627,382.27 soles a los trabajadores de enero a mayo del 2026, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), lo que implica que puedan recibir sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que laboran.

Sunafil señaló que este logro se obtuvo gracias a la eficiencia del MGC, herramienta con la que los empleadores rectifican de forma voluntaria sus omisiones tras la atención de denuncias.

“Esta herramienta permite que las empresas corrijan sus incumplimientos de manera ordenada y transparente, garantizando que los trabajadores reciban sus remuneraciones y beneficios adeudados sin necesidad de iniciar procesos sancionadores inmediatos; además facilita el diálogo entre empleadores y la entidad para prevenir reincidencias”, afirmó Edgar Vallejos.

Al respecto, el MGC logró que se devuelva a los trabajadores durante enero, febrero, marzo, abril y mayo un total de 3 millones 672,409.69 soles; 3 millones 387,721.86 soles; 7 millones 705,359.62 soles; 9 millones 462,986.82 soles, y 9 millones 28,904.28 soles, respectivamente.

En ese marco, las empresas de las regiones de Lima Metropolitana, San Martín, Áncash, Ica y Callao son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores durante los primeros cinco meses de este año, con un total de 18 millones 291,912.33 soles; 5 millones 897,824.32 soles; 1 millón 701,828.44 soles; 1 millón 68,162.97 soles, y 993,511.50 soles; respectivamente.

La Sunafil reafirmó su política de cultura preventiva ofreciendo opciones a los empleadores, con el fin de que eviten sanciones y promueve el acatamiento de sus obligaciones laborales.

(FIN) NDP/CNA