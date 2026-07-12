Sunafil publica proyecto de directiva para fiscalizar régimen de trabajadores del hogar

Andina/Difusión

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) dispuso la publicación del proyecto de la Directiva sobre Fiscalización de las obligaciones del régimen de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, con el fin de recibir comentarios y aportes antes de su aprobación definitiva.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2534046-1" target="_blank">Resolución de Superintendencia N.° 00169-2026-SUNAFIL, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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De acuerdo con la parte considerativa de la norma, la propuesta busca adecuar el actual protocolo de fiscalización sobre este régimen laboral a la estructura de una directiva, incorporandodisposiciones que permitan al personal inspectivo contar con un instrumento técnico para orientar las actuaciones de investigación y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Asimismo, se señala queel proyecto incorpora mejoras elaboradas a partir de los aportes y observaciones formuladas por diversas unidades de la institución y órganos del Sistema de Inspección del Trabajo, con el propósito de fortalecer las acciones de supervisión.

Laresolución establece un plazo de 15 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación, para que los ciudadanos e instituciones presenten comentarios, sugerencias u opinionessobre el proyecto de directiva.

Los aportes podrán remitirse a través de la Mesa de Partes de Sunafil, de manera presencial o mediante su https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/" target="_blank">Mesa de Partes Virtual. La Dirección de Inteligencia Inspectiva será la encargada de recibir, sistematizar y evaluar las observaciones presentadas.

Finalmente, la resolución dispone la publicación del proyecto de directiva y su exposición de motivos en la plataforma digital deSunafil, así como la remisión de la documentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para los fines correspondientes.

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