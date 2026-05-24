Sunafil realizó 241 reuniones de mesas de trabajo a nivel nacional en lo que va del 2026

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

Durante los meses de enero a abril del 2026, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), desarrolló 241 reuniones de Mesas de Trabajo a nivel nacional: 198 con organizaciones sindicales y 43 con gremios empresariales.

Las reuniones se realozaron con las centrales sindicales: Confederación General de Trabajadores del Perú, Central Unitaria de Trabajadores, Central Autónoma de Trabajadores del Perú y Confederación de Trabajadores del Perú.

También con la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP), Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (FENAOMP), las trabajadoras del hogar, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, entre otros.

De igual forma, con gremios empresariales como Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), entre otros.

Las mesas de trabajo son espacios de diálogo que tienen como finalidad abordar la problemática sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo de cada sector involucrado. De esta manera, se busca promover una cultura de prevención y de cumplimiento laboral, así como contribuir a que el procedimiento inspectivo y sancionador sea célere y eficiente.

La instalación y desarrollo de las mesas de trabajo permiten fortalecer la coordinación y cooperación entre las partes, ya que se recogen opiniones y aportes para la mejora continua del Sistema de Inspección del Trabajo.

(FIN) NDP/CNA