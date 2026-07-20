Sunafil: si trabajas este feriado 23 de julio te corresponde un triple pago

Archivo - Perú.- Sunafil logró restituir más de S/ 32 millones a trabajadores entre enero y mayo del 2026 - Andina/Sunafil Logró Restituir S/ 24.2 Millones A

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, por lo que a los trabajadores les corresponde un descanso remunerado. Si trabajas en una empresa privada y te toca laborar ese día, te corresponden un triple pago por la jornada de ese día, que deberá reflejarse en tu boleta de pago, a fin de mes, siempre y cuando no se te compense con un descanso que reemplace el feriado trabajado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), explicó los beneficios que le corresponden a los trabajadores del régimen privado si laboran en días feriados, y las sanciones que pueden recibir los empleadores si incumplen las disposiciones relacionadas a esta materia.

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¿Qué me corresponde si trabajo este 23 de julio?

Si trabajas en un día declarado feriado nacional, y no se te ha asignado un descanso sustitutorio que reemplace el feriado laborado, entonces te corresponde el pago de:

- La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual).

- La remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

- Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100?% de la remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

Tomar en cuenta

Por ejemplo, si el trabajador gana 50 soles diarios, y trabaja en un día declarado feriado nacional, entonces le corresponde la remuneración por el feriado (50 soles), la remuneración por el trabajo realizado (50 soles), y la sobretasa del 100% (50 soles). En total, el trabajador recibe 150 soles.

Recuerda que no se considera que se ha trabajado en día feriado, cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable y concluye en el feriado.

¿Qué pasa si se incumplen los derechos referidos a los descansos remunerados en feriados?

Los empleadores que incumplen con las disposiciones relacionadas con los descansos remunerados en días feriados pueden ser sancionados con multas hasta los 288,915 soles, dependiendo del tipo de empresa y la cantidad de trabajadores afectados. Esta infracción es considerada muy grave en materia de relaciones laborales.

La Sunafil reafirma su compromiso de seguir orientando a los trabajadores en sus derechos y responsabilidades en el terreno laboral, promoviendo así un trabajo digno y decente para más peruanos.

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