Sunarp inscribió más de 1.7 millones de títulos en lo que va del 2026 a nivel nacional

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que en lo que va del presente año se han inscrito, a nivel nacional, un total de 1 millón 768,477 títulos en los cuatro registros que administra: Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Bienes Muebles, Registro de Personas Naturales y Registro de Personas Jurídicas.

Lima es el departamento que lidera el ranking de títulos inscritos con un total de 846,231 registros. Le siguen Arequipa (117,069), La Libertad (96,995), Lambayeque (70,709), Cusco (69,274), Piura (68,747), Junín (63,860), San Martín (56,641), Cajamarca (51,940), Puno (44,867) e Ica (43,545).

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Luego se ubican las regiones de Áncash con 38,106 títulos registrados, seguido de Huánuco (32,287), Tacna (29,863), Ucayali (28,102), Loreto (24,488), Ayacucho (21,424), Madre de Dios (20,149), Apurímac (15,524), Amazonas (10,291), Moquegua (8,860), Pasco (3,666), Tumbes (3,225) y, finalmente, Huancavelica con 2,614 títulos inscritos.

Estas inscripciones se distribuyen de la siguiente manera: Registro de Bienes Muebles con 937,846 inscripciones, seguido del Registro de Propiedad Inmueble con 426,422 títulos inscritos, el Registro de Personas Jurídicas con 251,162 inscripciones, y el Registro de Personas Naturales, con 153,047 títulos inscritos.

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