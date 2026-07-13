Sunarp: inscripción de títulos creció más de 10% en primer semestre

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La inscripción de títulos en los cuatro registros administrados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sumó 1 millón 982,463, incrementándose en 10.43% en el primer semestre del presente año, ello en relación al mismo período del 2025 cuando se registraron 1 795 153 títulos.

Estas inscripciones se distribuyeron de la siguiente manera: el Registro de Bienes Muebles obtuvo 1 053 290 inscripciones, siendo el que lidera el listado registrando un aumento en 17.41%. Estas cifras son un indicador del crecimiento de dicho mercado en todo el país.

Le sigue el Registro de Propiedad Inmueble con 478 477 títulos inscritos (5.83%), el Registro de Personas Jurídicas con 280 228 inscripciones (0.24%) y el Registro de Personas Naturales con 170 468 títulos inscritos (2.44%).

Lima es el departamento que encabeza el ranking de títulos inscritos con un total de 945 554 registros. Le siguen Arequipa (131 242), La Libertad (109 805), Lambayeque (80 539), Cusco (76 975), Piura (76 648), Junín (72 276), San Martín (63 173), Cajamarca (59 702), Puno (50 051) e Ica (48 725).

Luego se ubican las regiones de Áncash con 42 718 títulos registrados, seguido de Huánuco (35 959), Tacna (33 407), Ucayali (31 739), Loreto (27 301), Ayacucho (24 148), Madre de Dios (22 731), Apurímac (17 192), Amazonas (11 736), Moquegua (10 208), Pasco (4 083), Tumbes (3 575) y, finalmente, Huancavelica con 2 976 títulos inscritos.

De esta manera, la Sunarp continúa fortaleciendo la seguridad jurídica y brindando certeza a los agentes económicos del país.