Perú.- Sunarp moderniza servicios al permitir la anotación preventiva de proyectos inmobiliarios

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) modernizó sus servicios al permitir la anotación preventiva de proyectos inmobiliarios para publicitar la licencia aprobaba en la vía municipal. Esta modificación del artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios agiliza la compra de lotes y ofrece garantías tempranas a los compradores, sin necesidad de esperar hasta la recepción de las obras.

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Anteriormente, en muchos casos, los promotores inmobiliarios y usuarios tenían que esperar hasta la recepción de las obras de una urbanización para que se inscriba la independización de los lotes en la Sunarp. Esto limitaba el acceso oportuno a la información registral y dilataba la obtención de derechos de propiedad.

Bajo el nuevo esquema formal, la circunstancia de contar con una Licencia de Habilitación Urbana aprobada por la municipalidad es suficiente para abrir camino a la anotación preventiva del proyecto en la partida del predio matriz, aplicando a cualquiera de sus modalidades operativas.

Beneficios para los ciudadanos

El impacto directo de esta reforma se traduce en ventajas tangibles para el mercado inmobiliario tales como:

1. Acceso a la información: Los compradores e inversionistas podrán hacer un seguimiento registral directo de los avances del proyecto.

2. Preindependización: Permite efectuar de manera anticipada los trámites de preindependización de lotes.

3. Plusvalía: La formalización temprana del proyecto facilita la valorización progresiva y segura del predio.

4. Transparencia: Mitiga el riesgo de fraudes o estafas en la venta de terrenos que aún no figuran inscritos en los registros públicos.

Dinamización del sector inmobiliario

Esta reforma normativa actúa como un potente motor para la reactivación económica del país, al destrabar y acelerar las inversiones en el sector construcción e inmobiliario. Al permitir la inscripción formal desde la obtención de la licencia municipal, se reduce sustancialmente el costo del capital y el tiempo de retorno de inversión para las empresas desarrolladoras.

Esta predictibilidad jurídica no solo estimula el lanzamiento de nuevos proyectos de habilitaciones urbanas a nivel nacional, sino que dinamiza la generación de empleo directo e indirecto en industrias conexas.

Asimismo, la mayor fluidez en las transacciones de lotes inyecta liquidez al mercado financiero, consolidando al sector inmobiliario como un pilar sólido y confiable para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Con este paso normativo, la Sunarp reafirma su compromiso de consolidar un sistema registral más predecible, rápido y transparente, operando bajo la premisa de hacer los trámites públicos más sencillos y accesibles para el bienestar de todas las familias peruanas.

(FIN) NPD/GDS/JJN