Sunarp: plataforma “Vehículos a mi Nombre” ya supera las 100,000 búsquedas en tres meses

Andina/Sunarp: Plataforma “Vehículos A Mi Nombre”

Lima 31 May. (ANDINA) -

A tres meses de su puesta en funcionamiento, el servicio digital gratuito ‘Vehículos a mi Nombre’, implementado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha atendido un total de 104,020 consultas realizadas entre marzo y mayo, cifra que revela la amplia aceptación que este producto ha tenido entre la ciudadanía.

Como se sabe, mediante "Vehículos a mi Nombre" los ciudadanos pueden conocer, de manera gratuita, la cantidad de vehículos con inscripción vigente a su nombre en el Registro de Propiedad Vehicular que administra laSunarp. Esto es relevante frente a casos de transferencias no formalizadas; el uso indebido del vehículo por terceros; la vinculación involuntaria a hechos ilícitos; y la suplantación de identidad o registros fraudulentos.

"Vehículos a mi nombre" es un servicio gratuito cuyas principales características son:

- Público objetivo: servicio gratuito puesto a disposición del titular registral de un vehículo.

- Disponibilidad: 24x7 en tiempo real.

- Plataforma: fácil acceso, uso amigable y accesible desde la sede digital.

- Seguridad: funciona mediante validación segura (DNI o CE con código de verificación y captcha).

- Sesión: 30 minutos de duración del servicio por consulta.

Accede al servicio digital en el siguiente enlace: vehiculosaminombre.sunarp.gob.pe.

Sunarp señaló que el beneficio directo es la prevención de contingencias legales, económicas y administrativas, tales como demandas, responsabilidad civil, multas o investigaciones penales vinculadas a un vehículo que el ciudadano ya no posee materialmente.

De esta forma, al informarse en tiempo real, el propietario puede realizar las gestiones a fin de culminar un proceso de transferencia vehicular que se encontraba pendiente; e iniciar las acciones conducentes a solicitar la baja definitiva de su vehículo en los casos que se encuentra inutilizable y no circule por la red vial (deslindándose las responsabilidades legales que correspondan).

Además, permite conocer de algún caso de transferencia por sucesión intestada o testamento donde el heredero muchas veces recién toma conocimiento de la titularidad sobre el bien, con la inscripción de la sucesión en el registro.

Decidir iniciar las acciones para su baja definitiva en el eegistro cuando el vehículo robado no haya sido recuperado en el plazo legal.

El servicio "Vehículos a mi Nombre" no obliga al ciudadano a esperar una notificación externa, sino que le otorga acceso directo; le permite revisar su situación patrimonial vehicular; y fomenta una cultura de autocontrol registral.

"Este enfoque incrementa la confianza en el sistema registral y materializa el principio de servicio al ciudadano", explicó Sunarp.

(FIN) NDP/CNA