Sunat: 10,062 contribuyentes fueron notificados para llevar curso y evitar sanciones

Archivo - Perú.- Sunat impulsa estrategia para evitar la evasión con falsa facturación - Andina/Difusión - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya ha notificado a 10,062 contribuyentes microempresarios que durante el mes de julio deben llevar un curso de capacitación virtual para evitar la aplicación de sanciones.

La Sunat precisó que este beneficio se aplicará solo a las infracciones tributarias detectadas por primera vez.

El primer grupo se capacitó del 6 al 10 de julio (4,320 microempresarios) y un segundo de 5,742 contribuyentes llevará el curso entre el 20 y 27 de julio.

Sunat premiará hasta con S/ 100,000 presentación de comprobantes de pago ¿Cómo participar?

Según la Sunat para el mes de agosto se tiene proyectado capacitar a 5,000 contribuyentes más, esperando que a inicios de setiembre alrededor de 15,000 ya hayan culminado el curso virtual, que los les brindará información sobre la infracción que cometieron y sus obligaciones tributarias.

Cabe precisar que este curso está dirigido a los microempresarios, de cualquier régimen tributario, que tengan ventas anuales de hasta 150 UIT.

Tras recibir la notificación en su Buzón Electrónico SOL los contribuyentes deberán completar el curso de capacitación “en línea”, realizar la actividad final establecida y obtener la constancia correspondiente, que les permitirá acreditar el cumplimiento de la medida preventiva y no ser sancionados por la infracción cometida o detectada por primera vez.

¿Cómo será la capacitación?

La capacitación estará disponible las 24 horas del día, durante el plazo otorgado, que es de 5 días hábiles improrrogables.

El contribuyente será notificado oportunamente con una comunicación sobre su usuario y clave de acceso a la plataforma. Llevar el curso es obligatorio para evitar la aplicación de sanciones, como la multa o el cierre del establecimiento.

Alrededor de 1.9 millones de microempresarios podrán beneficiarse con la capacitación siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

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Con esta medida la Sunat busca incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, brindando mayores facilidades.

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