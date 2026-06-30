Sunat actualizó catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal y publicó la versión 4.0

Perú.- Tres errores frecuentes que pueden generar observaciones tributarias a las empresas - Andina/Melina Mejía

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La Sunat publicó la versión 4.0 del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, en la que incluyó 11 mecanismos que podrían ser utilizados para obtener beneficios de manera indebida, con lo cual reforzará la vigilancia y prevención frente a prácticas que afectan la integridad del sistema fiscal.

Esta actualización se da en el marco de su compromiso por promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y en línea con el objetivo estratégico de mejorar el cumplimiento tributario, precisó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat, Carlos Rojas, detalló que los esquemas incorporados describen situaciones de diversa naturaleza que, de acuerdo con su evaluación, podrían configurar supuestos de elusión tributaria, simulación o indebida utilización de beneficios fiscales, resultando aplicable, de corresponder, la Norma XVI del Código Tributario, así como normas anti elusivas específicas o las disposiciones sobre precios de transferencia reguladas en la Ley del Impuesto a la Renta.

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Aseveró que la actualización del catálogo tiene como finalidad poner a disposición de los contribuyentes, asesores tributarios, académicos y del público en general información preventiva y orientadora, a través de una identificación y caracterización general de esquemas considerados de alto riesgo, con el propósito de evitar su utilización y promover el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias.

Esquemas incorporados

Las modalidades que se incorporaron al catálogo en su versión 4.0 son las siguientes:

1. Construcción de campus universitario a través de empresa vinculada sin sustancia y deducción de gastos por arrendamiento.

2. Línea de crédito comercial bajo la apariencia de préstamos de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.

3. Compra apalancada de acciones (Leveraged Buy Out – LBO) con fusión inversa y traslado de gastos financieros.

4. Enajenación directa de acciones mediante capitalización de prima.

5. Préstamo encubierto por contribución a contrato de asociación en participación.

6. Distribución de dividendos mediante capitalización de utilidades y posterior venta de acciones liberadas.

7. Transferencia de inmuebles bajo un esquema de escisión y extinción del derecho de superficie.

8. Transferencias de inmueble para posterior enajenación a fin de disminuir la carga fiscal.

9. Préstamo dinerario bajo apariencia de aporte de capital en sociedad interpuesta y posterior reorganización societaria.

10. Uso de arrendamiento financiero para depreciación acelerada y transferencia de inmueble a accionistas para su posterior arrendamiento.

11. Préstamo dinerario bajo la apariencia de aporte de capital en trámite.

Caso

Uno de los esquemas incorporados es el denominado “Línea de crédito comercial bajo la apariencia de préstamos de una Cooperativa de Ahorro y Crédito”. En este la empresa y sus accionistas constituyeron una cooperativa bajo su control, mediante la cual ofrecían a sus clientes una tarjeta que les permitía financiar compras realizadas en sus tiendas, con pagos fraccionados e intereses.

Formalmente, los clientes eran inscritos como socios mediante aportes mínimos, aunque sin el cumplimiento efectivo de los requisitos estatutarios ni participar en la gestión cooperativa. Los pagos de las cuotas se realizaban en los locales de la empresa, mientras que los intereses eran declarados como ingreso por la cooperativa.

En la práctica, la cooperativa no desarrollaba actividad cooperativa real, los clientes desconocían su condición de socios, no intervenían en la administración ni recibían educación financiera. Los ingresos por intereses se canalizaban a través de la cooperativa como mecanismo de intermediación tributaria, permitiendo a la empresa evitar el pago del 29.5% de IR y del 18% de IGV aplicables a operaciones de financiamiento comercial.

La finalidad principal de esta estructura fue obtener una ventaja fiscal indebida, explicó la Sunat.

Cooperativas identificadas

Al respecto, según la base de datos de Sunat, se ha identificado alrededor de 40 Cooperativas de Ahorro y Crédito que mantienen aproximadamente 31 millones de soles en créditos otorgados, lo que da cuenta de las operaciones realizadas por dichas entidades y de la necesidad de un análisis riguroso para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

Otra modalidad identificada (esquema 25) está relacionada con la construcción de un campus universitario a través de una empresa vinculada creada específicamente para adquirir los terrenos y ejecutar un proyecto inmobiliario (campus universitario).

Si bien esta empresa vinculada se mostraba como propietaria del inmueble y responsable de la construcción, las actividades esenciales eran realizadas por la universidad, que gestionaba la adquisición de los terrenos, coordinaba la construcción, asumía obligaciones frente a la entidad financiera y utilizaba su propio personal para el proyecto. Concluida la construcción, la empresa arrendó el inmueble a la universidad.

En la práctica, la empresa vinculada carecía de recursos, personal y medios suficientes para ejecutar el proyecto de manera autónoma. Así, este esquema permitió que la universidad dedujera pagos periódicos por el arrendamiento del campus, en lugar de reconocer la depreciación de la edificación (no incluye terreno), generando una reducción significativa de su carga tributaria correspondiente al 29.5% del IR.

Según la información del Reporte Local de precios de transferencia, en promedio, durante los últimos tres ejercicios 1,788 contribuyentes registraron aproximadamente 4,500 millones de soles en egresos por arrendamiento con sus vinculadas, lo que pone de manifiesto la magnitud de estas operaciones y la importancia de evaluarlas con detalle para asegurar un adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Para consultar el catálogo actualizado, con los nuevos esquemas de alto riesgo fiscal, los interesados pueden ingresar al portal institucional de la Sunat, haciendo clic aquí.

(FIN) NDP/SDD/JJN