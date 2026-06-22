Sunat agiliza comercio exterior con modernos escáneres en el puerto de Chancay

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en operación dos escáneres de contenedores de alta tecnología en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, equipos donados por la Embajada de Estados Unidos que permitirán agilizar el comercio exterior y reforzar la seguridad de la carga.

La entidad señaló que los nuevos equipos forman parte de su proceso de modernización y fortalecimiento del control aduanero, orientado a facilitar el comercio lícito y mejorar la seguridad de la cadena logística.

Los escáneres permitirán inspeccionar mercancías sin necesidad de abrir físicamente los contenedores, lo que contribuirá a reducir tiempos de revisión y costos logísticos para los operadores de comercio exterior.

En la ceremonia de puesta en funcionamiento participaron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo; y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Los equipos corresponden a escáneres de rayos X de alta energía diseñados para la inspección de carga en tiempo real. Esta tecnología permite identificar densidades, estructuras y posibles irregularidades dentro de los contenedores, facilitando la detección de mercancías ilícitas o declaradas incorrectamente sin necesidad de intervención física.

La Sunat indicó que la incorporación de estos equipos complementa la infraestructura tecnológica instalada en otros puntos estratégicos del país, como los terminales portuarios del Callao y Paita, así como la frontera terrestre de Tacna.

Durante la actividad, Franco destacó que la implementación de los escáneres de inspección no intrusiva constituye un avance en el proceso de modernización de la administración aduanera.

“Nos permitirá mejorar nuestra capacidad de control e incrementar la eficiencia en la revisión de mercancías sin afectar la fluidez del comercio exterior”, afirmó.

Movimiento de carga en Chancay

Desde el inicio de sus operaciones, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha movilizado 425,427 contenedores. El régimen de transbordo concentra el 47% del total, equivalente a 200,046 contenedores, seguido por las importaciones con 137,647 contenedores (32%) y las exportaciones con 87,743 contenedores (21%).

El valor acumulado de las importaciones alcanza los 2,323 millones de dólares. Los productos con mayor participación son vehículos (27%), maquinaria (17%), cereales (8%) y equipos eléctricos (8%). China concentra el 75% de las mercancías importadas, seguida por Argentina (10%) y Estados Unidos (4%).

En el caso de las exportaciones, el valor total asciende a 1,343 millones de dólares. Los principales productos exportados son paltas (37%), minerales metálicos (29%), pólvora y explosivos (6%), aceite de palma (5%) y uvas (3.6%). Los principales destinos son China, Países Bajos, España y Chile.

Respecto al transbordo, las principales rutas involucran mercancías procedentes de China, Chile, México y Ecuador, con destino principalmente a Chile, China y Japón. Entre los productos más movilizados destacan el salmón (14%), la madera de pino (8%) y los metales (8%).

Asimismo, por el puerto de Chancay se han movilizado 3.5 millones de toneladas de carga suelta. De ese total, el 71% corresponde a importaciones para consumo, principalmente maíz, cemento y otros productos. Este tipo de carga representa el 27.5% del movimiento total del terminal.

La Sunat informó que las importaciones realizadas a través del puerto de Chancay generaron una recaudación de 1,037 millones de soles en 2025. Entre enero y mayo de 2026, la recaudación acumulada ascendió a 603 millones de soles.

(FIN) NDP/JAM