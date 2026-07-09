Sunat detecta que ya son más de 200 las empresas que emiten facturas falsas

Perú.- Sunat: recaudación tributaria creció 28.6% en junio, la tasa más alta desde abril de 2022 - Andina/Sede Central De La Sunat En Lima.

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detectó que ya son más de 200 las empresas que emiten facturas falsas, a las cuales se les ha limitado la emisión de estos comprobantes, indicó el titular de esta institución, Javier Franco Castillo.

“A la fecha ya hemos detectado más de 200 empresas que se han creado solo para favorecer facturas y sobre ellos hemos limitado ya la emisión de facturas”,declaró a la Agencia Andina.

“Sobre los clientes que adquirieron facturas, les hemos enviado un comunicado preventivo para que retiren de su contabilidad ese crédito fiscal indebido, en caso de que no lo hagan, iniciaremos un proceso de fiscalización con ellos para que regularicen esa inconsistencia”, detalló.

Así lo manifestó tras la presentación de la campaña “Pide y gana” que consiste en el sorteo de premios de hasta 100,000 soles para las personas naturales que envíen vía electrónica sus comprobantes de pago digitales, a fin de impulsar la formalización tributaria.

Cabe señalar que a fines de junio de este año, la Sunat, indicó que al corte del 31 de mayo de este año, había identificado 110 Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), conocidos como "empresas fantasma" que habrían emitido comprobantes de pago a más de 60,000 clientes que no tenían los recursos para sustentar dichas operaciones.