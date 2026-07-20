Sunat fortalece control de insumos químicos fiscalizados a nivel nacional

Andina/Sunat Fortalece Control De Insumos

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estableció medidas de control y fiscalización para la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos en todo el país, susceptibles de ser utilizados tanto en la actividad minera formal como en la minería ilegal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo 117-2026-EF, la Sunat emitió hoy una norma (Resolución de Superintendencia N.° 000135-2026) que contribuirá a la lucha contra la minería ilegal y, en el caso de combustibles, tiene el objetivo de también garantizar el abastecimiento para la población.

El objeto de la disposición es establecer la forma, plazos, condiciones y excepciones para la presentación, conservación y rectificación de la información relativa a las operaciones con insumos químicos fiscalizados; así como para la comunicación de incidencias y los demás registros en el marco de lo dispuesto por la Ley N.° 32412.

Mayor capacidad de acción

Con este nuevo marco legal, la Sunat amplía significativamente sus capacidades de actuación sobre toda la cadena de insumos químicos, incluyendo la producción, transporte, distribución y uso de sustancias tales como mercurio, cianuros e hidrocarburos.

Entre las nuevas facultades otorgadas destacan:

- Fiscalizar operaciones en campo

- Inmovilizar e incautar insumos químicos

- Internar vehículos

- Aplicar sanciones administrativas

- Suspender o dar de baja a usuarios del registro

- Implementar controles especiales, como sistemas de videovigilancia en instalaciones.

Registro Diario de Operaciones

Uno de los principales instrumentos que establece la normas es el Registro Diario de Operaciones, mediante el cual los usuarios, como lo grifos de venta de combustibles, deberán registrar los ingresos y salidas de insumos químicos fiscalizados.

Esta obligación permitirá contar con información detallada y oportuna para asegurar la trazabilidad de los bienes utilizados en la actividad minera, fortaleciendo la capacidad de supervisión y control del Estado.

Considerando el impacto que esta medida representa para los usuarios, se ha establecido un período de adecuación que culminará el próximo 31 de agosto, plazo durante el cual la Sunat realizará campañas de difusión y capacitación.

Permitirá además que los usuarios de insumos químicos implementen los mecanismos necesarios para cumplir con esta nueva obligación.

Combustibles en Madre de Dios

Como parte de la estrategia integral de control de insumos fiscalizados, la Sunat viene desarrollando acciones especiales para supervisar la comercialización y uso de combustibles en la región Madre de Dios, zona donde se concentra una importante actividad minera.

En ese contexto, viene realizando acciones de control conjuntas con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), orientadas a verificar que las cisternas que ingresan a la región, principalmente al distrito de Tambopata, descarguen efectivamente en los establecimientos autorizados de la zona.

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