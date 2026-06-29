Sunat impulsa estrategia para evitar la evasión con falsa facturación

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Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) lidera una decidida lucha contra aquellas empresas y contribuyentes que buscan desestabilizar los niveles de recaudación tributaria.

“Tenemos una estrategia muy importante para fortalecer el control efectivo sobre aquellos contribuyentes que decidieron no hacer las cosas correctas. La administración tributaria actúa firmemente con la finalidad de identificar y proceder de manera oportuna en beneficio del país”, afirmó el jefe de la Sunat, Javier Franco.

En esa perspectiva, el ente recaudador presentó un esquema que permitió identificar a las empresas fantasma, es decir, sociedades que venden facturas falsas y dañan la economía de todo el país, señala informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Sunat no sancionará infracciones referidas al sistema integrado de registros electrónicos

“Muchos hemos visto anuncios en redes sociales que ofrecen comprobantes o guías de remisión e inclusive váucheres bancarios de manera libre, y cobran una comisión. Son empresas creadas con la exclusiva finalidad de vender facturas falsas y con un tiempo de vida muy corto; esto para favorecer a otros contribuyentes, de modo que puedan incorporar en su contabilidad compras o gastos inexistentes, acreditados con los referidos documentos apócrifos, a fin de pagar menos impuestos”, explicó Franco.

Procedimiento

Agregó que muchos contribuyentes aceptan esta modalidad por desconocimiento, mientras que otros lo hacen con plena consciencia.

“Por tal motivo, la Sunat creó un procedimiento firme para identificar a los responsables de tales publicaciones, así como a los beneficiados por la ilegal operación”, aseveró.

El jefe de la entidad recaudadora manifestó que este esquema de identificación se denomina sujeto sin capacidad operativa (SSCO).

“Es un procedimiento objetivo mediante el cual la Sunat identifica a estos negocios fantasmas que carecen de poder económico, experiencia financiera o trabajadores a su cargo. Además, no cuentan con mercadería, equipos ni activos, pues funcionan solamente en el ámbito de la clandestinidad”, manifestó el funcionario.

Una vez identificados los infractores, viene la etapa de verificación en el campo. “Corroboramos la información que tenemos in situ y comprobamos si el establecimiento no cuenta con los componentes propios de una empresa”, aseguró Franco.

De acuerdo con el jefe de la Sunat, el infractor tiene la posibilidad de demostrar con documentos que, en determinado momento, contó con actividad comercial. “Le brindamos esa oportunidad. Si no puede probar la operatividad de su negocio, se procede a emitir una resolución para calificarlo como SSCO, es decir, como empresa fantasma”, refirió.

Resultados

Franco comentó que el listado de empresas fantasma, actualizado al 31 de mayo de este año, incluye a 110 SSCO, de los cuales 73 se ubican en Lima; 15, en La Libertad; cuatro, en Arequipa, Cajamarca y Huánuco, respectivamente; dos, en Chimbote, Ayacucho, Ica y Juliaca; mientras que Piura y Tacna registran uno cada una.

Estas “empresas” han emitido más de 478,000 facturas, alrededor de 24,000 notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60,000 clientes. “El monto estimado de crédito fiscal que no será reconocido por la Sunat es superior a los 1,025 millones de soles”, precisó.

Agregó que a las empresas que compraron esas facturas se les ha enviado comunicaciones preventivas para que retiren inmediatamente estos comprobantes de su contabilidad.

“Si lo hacen de manera voluntaria, que sería lo ideal, se evitarán pasar a un proceso de fiscalización, el cual puede incluir hasta denuncias por delitos tributarios”, refirió.

Precisó que esta lista se publicará los primeros días de cada mes. “Para este año, tenemos el compromiso de identificar a más de 2,000 empresas SSCO que se han creado para favorecer de manera indebida a ciertos contribuyentes con esas facturas falsas”, puntualizó.

Datos

- Entre enero y mayo 2026, se registraron 503,000 nuevos contribuyentes, cifra que significó un incremento de 18.7% con respecto a similar periodo del año anterior.

- A la fecha, la Sunat visitó a más de 65,140 contribuyentes en sus establecimientos para brindarles información sobre las obligaciones tributarias. La entidad tiene un compromiso de visitar en diferentes emporios, centros comerciales y conglomerados.

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