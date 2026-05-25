Sunat: intercambio de información permitió recaudar S/ 585 millones entre 2023 y 2025

Andina/Héctor Vinces

Lima 25 May. (ANDINA) -

Como resultado del intercambio de información con administraciones tributarias del extranjero se han identificado más de 585 millones de soles, monto que ha sido recaudado entre los años 2023 y 2025, informó hoy la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“(Son 585 millones de soles entre 2023 y 2025), pero solo el año pasado pudimos recuperar más de 260 millones de soles por este intercambio de información que tenemos con otros países”, refirió el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo.

“También hemos podido identificar a más de 15,000 peruanos que tenían patrimonio en otros países, a partir de una etapa de sensibilización y después de una etapa de control”, agregó.

Durante la inauguración de la 14ª reunión de la Iniciativa de América Latina del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, Javier Franco Castillo asumió, en representación del Perú, la presidencia de dicha iniciativa que está conformada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Uno de los temas centrales de la reunión es el lanzamiento del reporte: “Transparencia fiscal en América Latina 2026: Informe de progreso de la Iniciativa de América Latina”, que en esta 6ta edición muestra los avances que han logrado los países de la región en el fortalecimiento de la transparencia fiscal y en la implementación de los estándares internacionales de intercambio de información, abarcando los progresos hasta el 2025.

“Desde la adopción de la Declaración de Punta del Este en el 2018, nuestra iniciativa se ha consolidado como un referente de la cooperación internacional en América Latina, fortaleciendo los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos, al tiempo que contribuye a la movilización de recursos internos”, señaló el jefe de la Sunat.

“Ocho años después, podemos evaluar los avances logrados y los retos que nos quedan por delante. La transparencia fiscal nos ha ayudado a movilizar ingresos significativos y a mejorar la disponibilidad, el acceso y el intercambio de información crítica para las administraciones tributarias”, añadió.

(FIN) CNA