Sunat lanza sorteo de comprobantes electrónicos con premios de hasta S/ 100,000

Andina/El Superintendente Nacional De Aduanas Y

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), anunció hoy el lanzamiento de un sorteo de comprobantes electrónicos con un premio de hasta 100,000 soles, dirigido a personas naturales, a fin de impulsar la formalización tributaria.

En total, serán 418 premios en efectivo, incluyendo uno de hasta 100,000 soles para Lima y otro de hasta 100,000 soles para provincias, en dos sorteos en octubre del 2026 y febrero del 2027.

En este sorteo solo pueden

participar los ciudadanos peruanos mayores de edad inscritos con DNI, y ciudadanos extranjeros residentes con Carné de Extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

El Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Javier Franco,presentó esta iniciativa que busca reconocer a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes de pago (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

“La formalización no solo depende de quien vende, sino también de quien compra. Por eso es importante recordar que cuando los ciudadanos pedimos comprobantes de pago contribuimos a construir una economía más transparente y con mayores oportunidades para todos. Este sorteo busca incentivar y fortalecer ese compromiso ciudadano”,señaló.

La iniciativa impulsará el mayor uso de los comprobantes electrónicos en el país.

Actualmente, se emiten cerca de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, los cuales podrán registrarse para participar en el sorteo.

El Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago tendrá dos ediciones: la primera se realizará el 16 de octubre del 2026 y la segunda el 16 de febrero del 2027. En total se entregarán 418 premios, distribuidos en 208 premios por cada edición.

En cada sorteo se contará con dos grupos de participantes: uno para Lima y otro para provincias. Podrán participar personas naturales mayores de edad, peruanas o extranjeras con sus respectivos documentos de identidad.

Los premios en cada edición se distribuirán de la siguiente manera:

- 120 premios de S/ 500

- 70 premios de S/ 1,000

- 10 premios de S/ 5,000

- 5 premios de S/ 10,000

- 1 premio de S/ 20,000

- 1 premio de S/ 50,000

- 1 premio de S/ 100,000

Por ello, el monto total de premios a entregar en cada sorteo ascenderá a 800,000 soles, suma que también se otorgará en la edición programada para 2027.

Los interesados deberán registrarse enhttps://sorteo.sunat.gob.pe/consignando su tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

Una vez inscritos, podrán registrar los datos de sus comprobantes de pago electrónicos: número de RUC del emisor, tipo de comprobante, serie, número y fecha de emisión.

Cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión.

Serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre del 2026.

Se considerarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, que podrán registrarse hasta el 2 de febrero del 2027.

Más información:

Los ganadores serán anunciados de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases aprobadas mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, previa validación de los comprobantes registrados.

Para más información sobre requisitos, inscripción, registro de comprobantes, fechas de sorteo y proceso de validación, los ciudadanos pueden ingresar a http://www.sunat.gob.pe" target="_blank">www.sunat.gob.pe>.