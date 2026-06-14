Sunat prorroga plazo para presentar declaración jurada informativa formulario N° 3560

Andina/Interior De La Sunat En Oficinas De Lima..

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) prorrogó, excepcionalmente, el plazo de presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local Formulario Virtual N° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025.

La finalidad es para que los obligados a presentarla cuenten con un formulario debidamente actualizado.

La prórroga hasta el periodo octubre 2026 se oficializó en la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/SUNAT publicada hoy en el diario oficial El Peruano,y se efectúa en razón que se identificó la necesidad de adecuar la configuración actual del Formulario Virtual, con el fin que recoja las modificaciones normativas recientes, en particular los cambios introducidos en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta.

En ese sentido, se viene culminando la actualización informática del Formulario Virtual para adecuar su estructura, incorporar nuevas funcionalidades y permitir el registro de información acorde con los nuevos lineamientos aplicables a los métodos de valoración en precios de transferencia.

La Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso g) del artículo 32-A, establece que

los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación del mencionado artículo cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las dos mil trescientas (2,300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), deben presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local, respecto de las transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.

Asimismo, la ley faculta a la Sunat a establecer la forma, plazo y condiciones en que se presenta la mencionada declaración jurada informativa.

Esta disposición tendrá impacto, aproximadamente, en 4,000 contribuyentes comprendidos en el ámbito de precios de transferencia.