Sunat: recaudación registra en mayo un crecimiento de 17.7% y suma 24 meses de expansión

Perú.- Evita sanciones: empezó el cronograma para declaración de renta de personas naturales - Andina/Melina Mejía

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La recaudación tributaria (que descuentan las devoluciones de impuestos) creció 17.7% en mayo del 2026, respecto al mismo mes del año anterior, acumulando 24 meses consecutivos de expansión, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Señaló que, de esta forma, se consolida una tendencia de crecimiento estable de la recaudación tributaria

Losingresos tributarios del Gobierno Central, descontando devoluciones, totalizaron 16,048 millones de soles.

Factores determinantes

Entre los factores determinantes para estos resultados positivo en la recaudación de mayo destacan los siguientes según la Sunat:

oLas acciones operativas de la Sunat orientadas a detectar los incumplimientos tributarios y tomar las medidas para disminuir las brechas en los procesos de registro, declaración, pago y veracidad que tienen un gran impacto en la recaudación.

oEl desempeño favorable de la actividad económica durante abril, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de mayo, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 3.6% y de 6.6% de la demanda interna. A ello se añade la expansión de 21.4% observada en las importaciones de mayo.

oLas mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles, anual, trimestrales y mensuales, de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

Como contraparte el principal factor que incidió negativamente a la recaudación de mayo fue el menor tipo de cambio en 6%, respecto al mismo mes del año anterior, impactando principalmente en la recaudación vinculada a las importaciones y en el ingreso mensual declarado por los exportadores.

Impuesto a la Renta

La Sunat refirió que en mayo se recaudaron 6,990 millones de soles por el concepto de Impuesto a la Renta, importe que representa un crecimiento de 21.5% en comparación con el mismo mes del 2025.

Al respecto, se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario - RMT (39.8%), Quinta Categoría (9.1%), Sujetos No Domiciliados (9.2%), Regularización del Impuesto a la Renta (8.6%), Primera Categoría (14.6%), Segunda Categoría (10.8%), Cuarta Categoría (1.9%).

Impuesto General a las Ventas

La recaudación del IGV alcanzó los 8,550 millones de soles en mayo, importe que representó un crecimiento de 11.5% frente al mismo mes del 2025.

El IGV Interno recaudó 5,092 millones de soles registrando un crecimiento de 18.5% con respecto a mayo del 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de abril, que sería mayor a la prevista y, las acciones de control y cobranza desplegadas por la Sunat.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó 3,458 millones de soles, importe que representó un crecimiento de 2.6% en comparación con lo percibido en mayo del 2025. Dicho crecimiento se debió al incremento de las importaciones del mes (21.4%), lo que fue atenuado por las mayores importaciones garantizadas y el menor tipo de cambio (3.44 soles por dólar) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional.

Impuesto Selectivo al Consumo

La recaudación del ISC alcanzó 826 millones de soles en mayo, monto que representó un aumento de 0.7% respecto a mayo del 2025.

El ISC Interno retrocedió 2.3% por los menores pagos en ISC a los combustibles, ante menores pagos por parte de una importante empresa de hidrocarburos.

Por su parte, el ISC Interno que corresponde al resto de productos gravados creció 9.7%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas y la recaudación del ISC a los juegos y apuestas deportivas a distancia (33 millones de soles).

El ISC Importaciones creció en 7.6% sustentado por los mayores pagos del ISC combustibles importados (13.5%), asimismo, el ISC otros, que corresponde al resto de los productos gravados, cayó en 0.3% por el menor tipo de cambio.

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a 2,082 millones de soles, monto que representó un crecimiento de 12.9% respecto a lo obtenido en mayo del 2025.

Este resultado se debió a los mayores pagos del Impuesto Especial a la Minería (111.3%), Ingresos como recaudación ICR (41.9%), Casinos y Tragamonedas, Juegos y Apuestas Deportivas a distancia (20.4%), Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF (8,4%) y Régimen Único Simplificado (4.6%).

En contraste, se redujeron los pagos de Fraccionamientos (-6.1%), Multas (-30.2%) e ITAN (-11.5%), este último explicado por los mayores pagos al contado ocurridos en el mes de abril.

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos realizadas en mayo ascendieron a 2,554 millones de soles, importe que representó un incremento de 2.2% en comparación con el mismo mes del 2025.