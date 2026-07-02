Sunat: recaudación tributaria creció 28.6 % en junio y es la tasa más alta en 50 meses

Perú.- Sunat: recaudación tributaria creció 28.6% en junio la tasa más alta desde hace 50 meses - Andina/Sede Central De La Sunat En Lima.

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Sunat informó hoy que la recaudación tributaria (descontando las devoluciones de impuestos) creció 28.6% en junio del 2026, respecto al mismo mes del año anterior, registrando la tasa mensual más alta desde abril del 2022.

“Este resultado consolida una tendencia sostenida de crecimiento de los ingresos tributarios y refleja la eficacia de las acciones de control y facilitación implementadas por la Sunat”,subrayó el ente emisor.

Asimismo, detalló que en junio del presente año los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones), sumaron 16,456 millones de soles, acumulando 25 meses consecutivos de expansión.

También indicó que el monto acumulado entre enero y junio fue de 104,435 millones de soles, lo que representa 15,086 millones de soles más respecto del importe obtenido en similar periodo del año 2025 y un crecimiento de 13.1%.

La Sunat, señaló que el resultado positivo de la recaudación de junio se debe a diversos factores, entre los principales destacan los siguientes:

-El desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de mayo,con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 2.1% y de 2.3% de la Demanda Interna (DI).

A ello se añade la expansión de 29.6% de las importaciones US$ CIF de junio, que influyeron sobre la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en junio.

-Las mayores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente de cobre y oro,incrementaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación.

En contraposición, la Sunat indicó que el principalfactor que influyó negativamente en la recaudación de junio fue el menor tipo de cambio, el mismo que retrocedió en 5.5%respecto al mismo mes del año anterior, afectando a la base imponible de las importaciones y a los ingresos declarados por los exportadores.

En junio se recaudaron 7,368 millones de soles por este concepto, importe que representa un crecimiento de 35.7%en comparación con el mismo mes del año pasado.

Al respecto, se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario - RMT (47.2%), Regularización del Impuesto a la Renta (76.6%), Sujetos No Domiciliados (8.5%), Primera Categoría (19.3%), Segunda Categoría (8.2%) y Quinta Categoría (3.9%); en contraste, disminuyó Cuarta Categoría (-0.2%) y el resto de las rentas (-31.4%).

La recaudación del IGV alcanzó los 8,790 millones de soles en junio, importe que representó un crecimiento de 13.4%frente al mismo mes del 2025.

El IGV Interno recaudó 4,757 millones de soles, obteniendo un crecimiento de 6.1% con relación a junio del 2025. Este resultado fue influenciado por la Demanda Interna (DI) de mayo, la misma que se habría incrementado en 2.3%.

El IGV que grava las importaciones recaudó 4,033 millones de soles, importe que representó un crecimiento de 23.4% en comparación con lo percibido en junio de 2025.

Dicho resultado se debe tanto al incremento de las importaciones del mes de junio (29,6%) como a los mayores ingresos obtenidos a partir del pago correspondiente a operaciones de importación garantizadas durante meses previos, todo ello a pesar del menor tipo de cambio registrado en el mes.

La recaudación del ISC alcanzó los 920 millones de soles en junio, monto que representó una disminución de 1.2%con respecto a lo recaudado en junio del 2025.

El ISC interno ascendió a 507 millones de soles y retrocedió en 15.5%, resultado explicado por la menor recaudación del ISC que grava a los combustibles, que alcanzó los 38 millones de soles y registró una disminución de 79.6%, ante los menores pagos por parte de una importante empresa de hidrocarburos.

En contraste, el ISC Interno correspondiente al resto de productos gravados, ascendió a 469 millones de soles y creció en 13.6%, ello debido a los mayores pagos del impuesto aplicados a la cerveza y a los juegos y a apuestas deportivas a distancia (34 millones de soles).

El ISC Importaciones ascendió a 413 millones de soles y creció en 24.6%, tanto por los mayores pagos del ISC aplicado a los combustibles importados (8.7%) como por el rubro de ISC Otros, que corresponde al resto de los productos gravados y cuyos pagos se incrementaron en 60.5%.

La recaudación de este rubro ascendió a 2,081 millones de soles, monto que representó un crecimiento de 41%respecto a lo obtenido en junio del 2025.

Este resultado se debe a los mayores pagos por el Impuesto Especial a la Minería (278.6%) como consecuencia de las cotizaciones de metales, multas (363.3%) por pagos representativos como resultado de acciones de cobranza sobre deudas en litigio que fueron confirmadas a favor de la Sunat.

También a los ingresos como recaudación ICR (72%), fraccionamientos (20.3%), casinos y tragamonedas, juegos y apuestas deportivas a distancia (38.8%), Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF (7.2%) y Régimen Único Simplificado (7.6%).

En contraste, se redujeron los pagos del ITAN (-5.1%) como consecuencia de los mayores pagos al contado recibidos durante el mes de abril, periodo en que se realiza la declaración anual del impuesto, los que reducen las cuotas mensuales a pagar por este concepto durante el resto del año.

Las devoluciones de impuestos realizadas en junio ascendieron a 2,872 millones de soles, importe que representó una disminución de 2,7%, en comparación con el mismo mes del 2025.

La recaudación de tributos internos ascendió a 14,664 millones de soles en junio, lo que representa un crecimiento 22.4% y 3,145 millones de soles adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado.

A nivel de

Principales Contribuyentes (PRICOS) la recaudación de junio ascendió a 11,446 millones de soles, lo que representa un crecimiento de 27.6%.

Por su parte, en el segmento de

Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS), la recaudación alcanzó los 3,218 millones de soles, registrando un crecimiento de 6.9%.

Finalmente,la recaudación de tributos aduaneros de junio ascendió a 4,665 millones de soles, con un crecimiento de 23.7% y 1,039 millones de soles, másque lo obtenido durante junio del año anterior.

Este significativo incremento se explica por el crecimiento de las importaciones (29.6%) y por los mayores pagos correspondientes a operaciones de importación previamente garantizadas, y ocurre a pesar de la disminución de 5.5% del tipo de cambio en términos interanuales.