Sunat rematará terrenos, casas, departamentos y tiendas valorizados en S/ 37.8 millones

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará, este martes 23 de junio y jueves 25 de junio del 2026 en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron.

En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en 37 millones 811,676.97 soles.

Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Villa El Salvador y otra en Piura, junto con dos departamentos en San Isidro.

La oferta incluye, además, una oficina en San Isidro y un edificio en Villa El Salvador. En el rubro comercial se rematarán cuatro locales en el Cercado de Lima y otro en San Vicente de Cañete, un local industrial en el Callao, siete tiendas en el Cercado de Lima y una en Surco.

La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos en Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja, junto con estacionamientos en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, además de un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.

Predios rústicos

También se subastarán varios terrenos, destacando doce predios rústicos en Salas (Ica) y terrenos ubicados en Guadalupe (Ica), Paracas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacámac, Santa Anita, Castilla, Catacaos y Asia, que están ubicados en zonas agrícolas, urbanas e industriales. Finalmente, se incluye en el proceso dos terrazas en Asia.

Requisitos para participar

Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en estelink.

También se pueden comunicar a los celulares 970-589308 y 964-408217. La inscripción y participación es totalmente gratuita.