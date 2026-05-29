Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

La feria más grande y de mayor prestigio en el sector de alimentos, comidas y bebidas del Sudeste Asiático, Thaifex Anuga Asia 2026, inauguró, el pasado 26 de mayo el Pabellón Perú.

Dicho pabellón fue promovido por la Embajada del Perú en Tailandia, la Oficina de Promoción Económica y de Turismo para Asean (Promperú), la Asociación de Exportadores (Adex) y la empresa tailandesa de origen peruano “Ajethai”, perteneciente al Grupo AJE.

Este evento, quese realiza hasta el 30 de mayo, tiene lugar enBangkok, y marca la décimo segunda participación del Perú, evidenciando el esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado nacionales.

En esta edición, la participación peruana registró un crecimiento significativo respecto del año anterior, al pasar de ocho a doce empresas exportadoras peruanas presentes. Este incremento refleja el interés sostenido del sector empresarial nacional por consolidar, expandir y diversificar sus operaciones hacia nuevos mercados.

Las empresas participantes vienen promoviendo los reconocidos superalimentos del Perúy una amplia oferta exportable nacional, que incluye granos andinos, maíces, legumbres, derivados de cacao, frutas frescas, congeladas y procesadas, snacks, condimentos y productos naturales, entre otros.

Asimismo, Ajethai participa como parte del estand nacional presentando su línea de refrescos, bebidas gaseosas y energizantes.

La presencia peruana en Thaifex Anuga Asia 2026 consolida la buena reputación del Perúcomo productor y exportador mundial de alimentos de alta calidad, competitivos, orgánicos, de comercio justo y sostenibles.

De igual modo, representa una excelente oportunidad para dar a conocer los ingredientes originales que hacen de la gastronomía peruana una de las más reconocidas del mundo, así como para fortalecer los vínculos comerciales con el mercado tailandés y el Sudeste Asiático.